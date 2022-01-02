COVID-19 на Хмельниччині: 72 нових випадки інфікування за добу

За добу на Хмельниччині виявили 72 нових випадки захворювання на COVID-19. Про це йдеться на офіційному сайті МОЗ України.

Від хвороби одужали 53 жителі області, від ускладнень, повязаних з коронавірцсною інфекцією, померли троє людей.

Загалом від початку пандемії в області зафіксували 146999 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 139925 людини. Зафіксували 3332 смертельних випадки, спричинених хворобою COVID-19.

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