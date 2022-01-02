До 6 градусів тепла, можливий крижаний дощ: прогноз погоди на Черкащині

У понеділок, 3 січня, на Черкащині очікується до шести градусів тепла. Перед цим уночі йтиме дощ зі снігом, повідомив Суспільному начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, на Черкащину йде циклон.

"Уночі третього січня він проявить себе снігом, що переходитиме у дощ, можливий крижаний дощ. Через це на дорогах та тротуарах зберігатиметься ожеледиця", — зауважив він.

Також циклон принесе тепло, тому вдень у понеділок очікується 1-6 градусів тепла, додав синоптик. У першій половині дня прогнозують дощ.

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