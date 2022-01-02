За першу добу 2022 року на Харківщині зареєстрували 90 випадків коронавірусу

Минулої доби, 1 січня, на Харківщині виявили 90 випадків коронавірусу, 212 людей одужали. До статистики внесли відомості про 11 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 243 437 людей, 2 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"230 874 випадки одужання, 6191 випадок під медичним спостереженням, 6372 випадки летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 75 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 7;

Чугуївський — 1;

Ізюмський — 1;

Богодухівський — 6.

Минулої доби в Україні виявили 1863 нові випадки COVID-19. За минулу добу в Україні зафіксували 98 смертей внаслідок коронавірусу.

Що відомо