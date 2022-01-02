У Херсоні троє людей побили депутата міської ради

У Херсоні 1 січня троє невідомих людей побили депутата міської ради. Поліцейські встановили особу одного з них, наразі триває досудове розслідування.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області.

До поліції про побиття повідомив 52-річний херсонець Ігор Осауленко, який є депутатом міської ради. За його словами, він із двома товаришами йшли дорогою між багатоповерхівками по вулиці Тарле. В цей час із балкону одного з будинків троє невідомих почали кидати петарди. Тоді між групами чоловіків виникла словесна перепалка, невідомі наздогнали на вулиці депутата з його товаришами. В результаті конфлікту депутата кілька разів вдарили по обличчю, а нападники втекли.

Під час слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили особу одного з трьох невідомих, причетних до побиття потерпілого. Наразі встановлюють його місцеперебування, щоб доставити в управління поліції.

До єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». Це карається штрафом до 850 гривень або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року. Триває досудове розслідування.