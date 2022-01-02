100 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

1 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 100 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 1 863 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 1 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 156 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Гадяцький – 1595 (+1);
- Гадяч – 2293 (+1);
- Кобеляцький – 2669 (+1);
- Котелевський – 1851 (+1);
- Кременчук – 17905 (+9);
- Кременчуцький – 2514 (+1);
- Машівський – 1296 (+1);
- Новосанжарський – 1946 (+18);
- Оржицький – 1352 (+6);
- Полтава – 47488 (+53);
- Полтавський – 7221 (+8).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 384 людей. Одужали за увесь час 131 507 людей, а летальних випадків — 3 738 (5 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 139 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- 9 грудня понад 300 наборів для ПЛР-досліджень привезли у Полтаву.