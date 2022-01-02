З Сектора Гази випустили дві ракети у напрямку Тель-Авіва, Ізраїль відповів

Бойовики в Секторі Гази випустили дві ракети у напрямку Середземного моря, які приземлилися біля берегів Тель-Авіва. Ізраїльські військові відповіли на атаку.

Про це повідомили Сили оборони Ізраїлю (IDF) у Twitter.

"Сьогодні вранці з сектору Гази в бік Ізраїлю було випущено дві ракети. Згідно з протоколом, сирени не звучали й не було перехоплення, оскільки ракети приземлилися в морі біля узбережжя центральної частини Ізраїлю", — йдеться у повідомленні.

За даними Reuters, ракети спричинили вибух, але ніхто не постраждав. Водночас афілійований з палестинським ісламістським рухом "ХАМАС" портал Paltimes повідомив, що запуск ракет, ймовірно, був викликаний несправністю.

У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об’єктах "ХАМАС" в Секторі Гази, зокрема по ракетному майданчику і військових постах, які використовуються для терористичної діяльності. Видання Al Ain із посиланням на палестинські джерела зазначає, що удари були завдані по околицях міста Хан-Юніс у Секторі Гази.

Що відомо

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною загострився 7 травня, коли сталися сутички між ізраїльською поліцією та палестинськими протестувальниками в Єрусалимі. Наразі ізраїльська влада планує виселити палестинців із району Шейх-Джарр у Східному Єрусалимі й віддати ці території єврейським поселенцям. Ці дії палестинці вважають провокацією.

19 травня Міністерство закордонних справ України попросило про режим тиші для евакуації українців з Сектору Гази.

21 травня Ізраїль та палестинський рух ХАМАС, який контролю Сектор Гази, припинили взаємні обстріли відповідно до раніше укладеної домовленості про перемир’я.

27 травня до України прибули евакуйовані з Сектора Гази 109 українців.

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