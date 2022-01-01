З 1 січня 2022 року в Австрії набув чинності закон про асистований суїцид — право добровільного завершення життя за поважних причин. Документ ухвалили після рішення Конституційного суду країни, який визнав першість права людини розпоряджатися власною долею.

Про це повідомляє ORF.

Розроблений урядом Австрії закон парламент ухвалив 17 грудня 2021 року. Відповідно до його положень, право на асистований суїцид отримують повнолітні дієздатні громадяни, які мають медичне підтвердження тяжкої хвороби або стану.

Для отримання дозволу на асистований суїцид людина повинна отримати дозвіл від двох лікарів, один із яких повинен бути фахівцем у паліативній медицині. Після цього настає 12-тижневе "вікно", протягом якого людині дається можливість передумати й відмовитися іти з життя.

У разі ж, якщо людина не змінила свого рішення, вона може придбати ліки для суїциду в спеціалізованій аптеці, попередньо повідомивши про це юриста або нотаріуса. Назви таких аптек публічно оголошуватись не будуть.

Новий закон не дозволяє здійснювати евтаназію, під час якої лікар або інша людина вводить летальний препарат хворому на його прохання. За це, як і раніше за асистований суїцид, передбачається покарання у вигляді п’яти років ув’язнення.

Як зазначає BBC, Австрія стала однією з небагатьох європейських країн, де дозволений асистований суїцид: він легалізований у Швейцарії та декриміналізований зокрема в Іспанії, Бельгії та Нідерландах.

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