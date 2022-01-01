1 січня близько шести десятків житомирян взяли участь у ​щорічному забігу "AfterОлів'є Run 2022". Про це Суспільному розповів бігун-аматор, марафонець Юрій Мілованов.

За його словами, такий забіг з ініціативи спортивного клубу "Полісся UA" вже став традиційним у Житомирі.

"Одне коло забігу у Гідропарку мало протяжність два з половиною кілометри, – каже Юрій Мілованов. – Кожен учасник забігу пробігав стільки кіл, скільки хотів. Я і ще п’ятеро бігунів дещо ускладнили забіг: почали біля ялинки на вулиці Михайлівській, пробігли до Гідропарку і повернулися назад, подолавши 20,22 кілометри".

Фото: Тетяна Герасимчук, Надія Жигалова

Фото: Спортивний клуб “Полісся UA”

Бігуни одягнули кольорові новорічні аксесуари, шапки.

“Мета забігу – розвинути силу волі, відірвавшись від святкового столу і "Олів’є", спалити зайві калорії після святкувань та порозважатися з друзями, – каже Юрій Мілованов. – Чудово розпочати рік з тренувального оздоровчого забігу, до якого щороку долучаються нові учасники. Це не просто корисно для здоров’я, а й весело”.

Фото: Тетяна Герасимчук, Надія Жигалова

За словами Юрія Мілованова, цього року в “AfterОлів’є Run 2022” взяли участь трохи менше учасників.

"Мабуть, завадила зовсім незимова дощова погода, – каже Юрій Мілованов. – Після забігу на базі відпочинку “Спартак” на бігову спільноту чекала смачна юшка, чай та різні веселощі. На активних учасників конкурсів та розваг чекали подарунки”.

Фото: Людмила Олексюк

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