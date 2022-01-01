З 1 січня 2022 року ірландська мова набула повноправного статусу офіційної мови Європейського Союзу. Це означає, що все законодавство ЄС має перекладатися ірландською, а ще цю мову можна буде використовувати в спілкуванні в межах євроінституцій.

Про це повідомляє уряд Ірландії.

Ірландська стала офіційною мовою Європейського Союзу ще в січні 2007 року. Але тоді бракувало перекладачів і технічних засобів перекладу, тож сторони домовилися, що ірландською перекладатиметься лище частина документів ЄС.

Уряд Ірландії сподівається, що набуття ірландською повного статусу офіційної мови ЄС збільшить кількість охочих її вивчати, а також розширить можливості працевлаштування для носіїв ірландської в Євросоюзі.

До початку 2022 року в структурах ЄС уже працювали понад 170 перекладачів, які за домовленістю Дубліна й Брюсселя почали переклад ірландського законодавства мовами ЄС і навпаки — законодавства ЄС ірландською. Очікується, що їхня кількість зросте до близько 200.

За даними перепису населення 2016 року, в Ірландії ірландською володіють близько 1,8 мільйона людей (десята частина населення), але лише 70 тисяч послуговуються нею в побутовому житті. Назагал кількість носіїв ірландської зменшується з року в рік.

Уряд Ірландії вдається до низки заходів для популяризації ірландської: вона зокрема є обов’язковою для вивчення в школах, а райони компактного проживання носіїв — гелтахти — мають особливий законодавчий статус. Але в Ірландії офіційною є також англійська мова, і її використовують частіше.

У Європейському Союзі 24 робочі мови, але найбільш поширеними є три: англійська, французька та німецька.

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