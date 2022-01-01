Четверо дітей народилися у новорічну ніч в Ужгородському пологовому будинку. Про це нині Суспільному розповів лікар акушер-гінеколог Юрій Мігалі. Каже: двоє хлопчиків і двоє дівчат з’явилися на світ з півночі до 6:09 ранку.

Першою цього року в Ужгородському пологовому на світ з’явилася дівчинка. Сталося це через 5 хвилин після Нового року. Мама — жителька Тарнівців на Ужгородщині. А ще за 10 хвилин народила жителька Одещини. У неї хлопчик.

Для Крістіни Адаховської з одеською пропискою це вже другі пологи. Жінка наразі живе в Ужгороді.

"Ну я о 9-й вечора ще їла олів’є, — розповіла вона. — Я поїла, походила, відійшли води та й усе — та й поїхали у пологовий. Поступила о 23:45. Навіть я почула, як співали гімн лікарі. Мабуть, президент привітав, вони заспівали гімн та й прийшли, було десь 00:05".

Суспільне Закарпаття Вікторія та Василь Синкулич

А для Вікторії з села Дубриничі Ужгородського району це перші пологи. Жінка народила хлопчика о 3:05 ночі. Каже: тепер 1 січня відзначатимуть дві події. Хлопчик народився вагою в 3 кг та завдовжки 50 см.

"Емоції зашкалюють, — каже батько новонародженого, Василь Синкулич. — Свято. Це велике свято для нас. Перша дитинка. Давно чекали. Дуже давно".

Поки Вікторія народжувала, до пологового в цей час привезли Діану Білак з Іршавського району. У неї дівчинка.

"Перші пологи були. Дуже все минуло чудово. Народила за 9 хвилин. Все було класно, мені дуже сподобалося", — сказала молода мама.

Суспільне Закарпаття Діана та Василь Білак

"Це, мабуть, найкращий Новий рік в моєму житті. Приємнішого подарунку вже не потрібно", — додав батько, Василь Білак.

Усі жінки, які народжували тут у новорічну ніч, мали пологи природнім шляхом, — каже лікар акушер-гінеколог Юрій Мігалі.

"Ця ніч минула вдало, — сказав він. — Народилися 4-ро дітей: із них двоє хлопчиків, двоє дівчат. Пологи були спокійні, нормальні, без особливостей. Якщо все добре, ускладнень нема з боку мами, дитинки, дитинка не жовтіє, то виписка відбувається на другу добу".

За словами лікаря, наразі і новонароджені, і мами почувають себе добре.

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