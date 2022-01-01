На Рівненщині трапилась ДТП за участю мотоцикла, у поліції кажуть, що він ігнорував вимогу правоохоронців зупинитись. Травмованого кермувальника ушпиталили, поліція розслідує його самопадіння.

Аварія сталась о 12:00 у суботу, 1 січня, на вулиці Глиняна у селі Карпилівка Сарненського району. Під час патрулювання поліцейські помітили мотоцикл, водій якого, зі слів пресофіцерки Катерини Загурської, порушував правила дорожнього руху.

"Місцевий 32-річний житель їхав без шолома. Поліцейські вимагали у нього зупинитись, він вимогу проігнорував. На грунтовій дорозі він не впорався з керуванням та впав з мотоцикла", – розповіла пресофіцерка.

І додала: першу домедичну допомогу водію надали самі правоохоронці та викликали "швидку". Медики ушпиталили травмованого.

Фото: Нацполіція області Падіння мотоцикліста зафіксував відеореєстратор правоохоронців.

За інформацією Катерини Загурської, мотоцикл чоловік не реєстрував. Також вона уточнила, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Відео із реєстратора у службовому автомобілі "Renault Duster" вилучили.

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