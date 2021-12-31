На Вінниччині у пожежі загинув 62-річний чоловік. Сталося це вночі 31 грудня у селі Дружелюбівка Калинівської ТГ Хмільницького району, повідомляє пресслужба обласних рятувальників.

Повідомлення про пожежу у селі на Службу порятунку "101" надійшло о 00:45. Горів приватний будинок площею близько 80 кв. м. Вогонь знищив шиферну покрівлю на площі 30 кв.м. та домашні речі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили без ознак життя власника оселі.

Ймовірною причиною займання називають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

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