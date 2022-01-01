Українка Наталія Стаценко з 2019 року перебуває в ув’язненні у Донецьку. Під час ув’язнення в неї загострилася хронічна хвороба хребта, яка потребує термінової операції та тривалої реабілітації. Український омбудсмен Людмила Денісова вимагає звільнення Наталі Стаценко.

Про це йдеться на сторінці Людмили Денісової у Facebook

"Висновки медиків невтішні: Наталі терміново необхідно провести операцію з видалення трьох міжхребцевих дисків шийного відділу та вживлення на їх місце імплантів. Після хірургічного втручання на жінку чекатиме тривалий період реабілітації, який неможливо забезпечити в умовах ув’язнення", – пише Денісова.

З огляду на це, єдиним способом врятувати Наталію Стаценко, на думку омбудсмена, є звільнення з полону.

"Звертаюся до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та керівництва МКЧХ в Україні сприяти наданню медичної допомоги", – заявила Людмила Денісова.

Наталія Стаценко потрапила у незаконне ув’язнення 10 липня 2019 року через звинувачення у "шпигунстві". Протягом трьох місяців її утримували у секретній в’язниці бойовиків "Ізоляція". Потім її перевели до СІЗО міста Донецька.

1 січня у Наталі Стаценко день народження.

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