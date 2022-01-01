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У Херсоні містяни святкували Новий рік на площі біля головної ялинки
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У Херсоні містяни святкували Новий рік на площі біля головної ялинки

Світлана Білоус
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У Херсоні містяни святкували Новий рік на площі біля головної ялинки Херсонська міська рада

Херсонці святкували Новий рік на площі перед кіноконцертним залом "Ювілейний" біля головної ялинки.

Фоторепортаж зі святкування опублікований на сайті Херсонської міської ради.

Святковий захід розпочався о 22 годині.

У Херсоні містяни святкували Новий рік на площі біля головної ялинкиХерсонська міська рада/сайт

У Херсоні містяни святкували Новий рік на площі біля головної ялинки

Ведучими новорічного свята були Олександр Мудрий, Юлія Соценко та Ольга Цибульська.

У Херсоні містяни святкували Новий рік на площі біля головної ялинкиХерсонська міська рада

З Новим роком херсонців привітав міський голова Ігор Колихаєв та секретар міської ради Галина Лугова.

У Херсоні містяни святкували Новий рік на площі біля головної ялинкиХерсонська міська рада

Херсонців вітали музичні гурти "Cach&Mir", "General voice" та Олексій Пономарьов.

У Херсоні містяни святкували Новий рік на площі біля головної ялинкиХерсонська міська рада

А також Світлана Тарабарова та Ольга Цибульська.

У Херсоні містяни святкували Новий рік на площі біля головної ялинкиХерсонська міська рада

Також на початку Нового року зі сцени пролунали дві пропозиції руки і серця.

У Херсоні містяни святкували Новий рік на площі біля головної ялинкиХерсонська міська рада

По завершенню концерту на площі була новорічна дискотека, яка тривала до 3 ранку.

У Херсоні містяни святкували Новий рік на площі біля головної ялинкиХерсонська міська рада

Концерт також транслювали онлайн зі сторінки у Facebook міської ради Херсона.

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