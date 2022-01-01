Херсонці святкували Новий рік на площі перед кіноконцертним залом "Ювілейний" біля головної ялинки.

Фоторепортаж зі святкування опублікований на сайті Херсонської міської ради.

Святковий захід розпочався о 22 годині.

Херсонська міська рада/сайт У Херсоні містяни святкували Новий рік на площі біля головної ялинки

Ведучими новорічного свята були Олександр Мудрий, Юлія Соценко та Ольга Цибульська.

Херсонська міська рада

З Новим роком херсонців привітав міський голова Ігор Колихаєв та секретар міської ради Галина Лугова.

Херсонська міська рада

Херсонців вітали музичні гурти "Cach&Mir", "General voice" та Олексій Пономарьов.

Херсонська міська рада

А також Світлана Тарабарова та Ольга Цибульська.

Херсонська міська рада

Також на початку Нового року зі сцени пролунали дві пропозиції руки і серця.

Херсонська міська рада

По завершенню концерту на площі була новорічна дискотека, яка тривала до 3 ранку.

Херсонська міська рада

Концерт також транслювали онлайн зі сторінки у Facebook міської ради Херсона.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber