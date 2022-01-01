У Херсоні містяни святкували Новий рік на площі біля головної ялинки

Херсонці святкували Новий рік на площі перед кіноконцертним залом "Ювілейний" біля головної ялинки.
Фоторепортаж зі святкування опублікований на сайті Херсонської міської ради.
Святковий захід розпочався о 22 годині.
Ведучими новорічного свята були Олександр Мудрий, Юлія Соценко та Ольга Цибульська.
З Новим роком херсонців привітав міський голова Ігор Колихаєв та секретар міської ради Галина Лугова.
Херсонців вітали музичні гурти "Cach&Mir", "General voice" та Олексій Пономарьов.
А також Світлана Тарабарова та Ольга Цибульська.
Також на початку Нового року зі сцени пролунали дві пропозиції руки і серця.
По завершенню концерту на площі була новорічна дискотека, яка тривала до 3 ранку.
Концерт також транслювали онлайн зі сторінки у Facebook міської ради Херсона.
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