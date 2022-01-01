На Прикарпатті з річки Ворона рятувальники витягли тіло людини

1 січня на Івано-Франківщині рятувальники з річки Ворона витягли тіло людини, яка, імовірно, втопилася. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Приблизно о 9:40 рятувальники отримали повідомлення про те, що у селі Підпечери Івано-Франківської громади у річці Ворона люди побачили утопленика.

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Надзвичайники, прибувши до місця події, за допомогою мотузки витягли тіло з води та передали працівникам поліції. Наразі встановлюють особу утопленика.

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