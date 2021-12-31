Як на Харківщині під час свят працюватимуть центри вакцинації

1 та 2 січня центри вакцинації не працюватимуть, 31 грудня щеплення можна зробити до 16:00.

З понеділка, 3 січня, пункти щеплення від COVID-19 повернуться до звичного розкладу роботи, повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

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За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, минулої доби на Харківщині зробили 9394 щеплення. Обидві дози вакцини з початку кампанії вакцинації отримали понад 926 тис. людей. На Харківщині окрім додаткової дози вакцини, почали давати ревакцинальну або бустерну дозу: таких щеплень минулої доби зробили сім.

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