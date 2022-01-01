На Херсонщині у новорічну ніч сталася пожежа у житловому будинку

На Херсонщині, в селі Станіслав, вночі на 1 січня сталася пожежа у житловому будинку.

Про це написали на сторінці у Facebook Головного управління з надзвичайних ситуацій в Херсонській області.

У повідомленні йдеться, що про пожежу повідомила дівчина 13-ти років, яка мешкає в тій оселі разом з молодшими братами та матір'ю. Дівчина розказала, що в їх дитячій кімнаті біля обігрівача спалахнули шпалери. Діти встигли вибігти на вулицю, але їх мама залишилась у будинку у віддаленій кімнаті.

Рятувальники допомогли жінці вийти з хати та передали її медикам "швидкої" допомоги.

Наразі здоров'ю жінки нічого не загрожує.

Пожежу загасили під ранок. Попередня причина займання - коротке замикання електромережі.

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