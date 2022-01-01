Правоохоронці розшукали водія, який на дорозі у Балаклеї не поступився швидкій, в якій перебувала дитина. Водія планують оштрафувати.

Подія сталася 30 грудня на вулиці Жовтневій, повідомили у поліції Балаклійщини.

"Водій автомобіля "Renault Trafic" порушив правила дорожнього руху не надавши перевагу у русі автомобілю швидкої допомоги з увімкненими проблисковими маячками", — сказано у повідомленні.

Відео інциденту опублікував Центр екстреної меддопомоги 31 грудня: швидка рухалася з увімкненими звуковими сигналами, але автівка не поступилася їй. У Центрі екстреної меддопомоги повідомили, що у швидкій перебувала 11-річна дитина, яку госпіталізували з діагнозом "апендицит".

Водію Renault загрожує штраф у 510 гривень.

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