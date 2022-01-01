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256 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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256 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
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256 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині ОДА Дніпропетровської області

31 грудня на Полтавщині лабораторно підтвердили 256 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 5 026 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 31 грудня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 230 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 1898 (+5);
  • Глобинський – 3168 (+2);
  • Горішні Плавні – 6730 (+1);
  • Зіньківський – 2736 (+7);
  • Карлівський – 2905 (+5);
  • Кобеляцький – 2668 (+5);
  • Козельщинський – 1748 (+8);
  • Котелевський – 1850 (+9);
  • Кременчук – 17896 (+34);
  • Кременчуцький – 2513 (+10);
  • Лохвицький – 3688 (+18);
  • Лубни – 5595 (+23);
  • Машівський – 1295 (+5);
  • Оржицький – 1346 (+3);
  • Пирятинський – 2452 (+2);
  • Полтава – 47435 (+80);
  • Полтавський – 7213 (+3);
  • Семенівський – 1475 (+8);
  • Хорольський – 2383 (+4);
  • Чутівський – 1422 (+14);
  • Шишацький – 2066 (+10).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 384 людей. Одужали за увесь час 131 507 людей, а летальних випадків — 3 738 (5 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 139 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • 9 грудня понад 300 наборів для ПЛР-досліджень привезли у Полтаву.
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