256 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

31 грудня на Полтавщині лабораторно підтвердили 256 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 5 026 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 31 грудня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 230 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 1898 (+5);

Глобинський – 3168 (+2);

Горішні Плавні – 6730 (+1);

Зіньківський – 2736 (+7);

Карлівський – 2905 (+5);

Кобеляцький – 2668 (+5);

Козельщинський – 1748 (+8);

Котелевський – 1850 (+9);

Кременчук – 17896 (+34);

Кременчуцький – 2513 (+10);

Лохвицький – 3688 (+18);

Лубни – 5595 (+23);

Машівський – 1295 (+5);

Оржицький – 1346 (+3);

Пирятинський – 2452 (+2);

Полтава – 47435 (+80);

Полтавський – 7213 (+3);

Семенівський – 1475 (+8);

Хорольський – 2383 (+4);

Чутівський – 1422 (+14);

Шишацький – 2066 (+10).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 384 людей. Одужали за увесь час 131 507 людей, а летальних випадків — 3 738 (5 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 139 жителів регіону.

Що відомо: