256 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

31 грудня на Полтавщині лабораторно підтвердили 256 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 5 026 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 31 грудня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 230 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 1898 (+5);
- Глобинський – 3168 (+2);
- Горішні Плавні – 6730 (+1);
- Зіньківський – 2736 (+7);
- Карлівський – 2905 (+5);
- Кобеляцький – 2668 (+5);
- Козельщинський – 1748 (+8);
- Котелевський – 1850 (+9);
- Кременчук – 17896 (+34);
- Кременчуцький – 2513 (+10);
- Лохвицький – 3688 (+18);
- Лубни – 5595 (+23);
- Машівський – 1295 (+5);
- Оржицький – 1346 (+3);
- Пирятинський – 2452 (+2);
- Полтава – 47435 (+80);
- Полтавський – 7213 (+3);
- Семенівський – 1475 (+8);
- Хорольський – 2383 (+4);
- Чутівський – 1422 (+14);
- Шишацький – 2066 (+10).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 384 людей. Одужали за увесь час 131 507 людей, а летальних випадків — 3 738 (5 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 139 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- 9 грудня понад 300 наборів для ПЛР-досліджень привезли у Полтаву.