У США на Таймс-сквер, центральній площі Нью-Йорка, мешканці та гості міста готуються урочисто зустріти новий 2022-й рік попри черговий спалах COVID-19, що поширюється країною.

Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначає видання, влада Нью-Йорка вирішила обмежити кількість людей, які зможуть взяти участь у святкуванні – замість десятків тисяч відвідувачів подивитись на традиційну церемонію спуску новорічної кулі на центральній площі міста зможуть лише близько 15 тисяч глядачів, що значно менше, ніж у роки, які передували пандемії.

AP У масках та з COVID-сертифікатами. Нью-Йорк готується зустріти Новий рік

"Ми дуже раді знову вітати відвідувачів Таймс-сквер напередодні Нового року. Наша мета – провести безпечний та відповідальний захід, який побачить увесь світ", – заявив Том Харріс, президент Times Square Alliance.

У масках та з COVID-сертифікатами. Нью-Йорк готується зустріти Новий рік

При цьому раніше існували побоювання, що публічну частину святкування доведеться повністю скасувати через рекордну кількість нових випадків COVID-19, яка реєструється у країні. Зокрема, з цієї причини міські святкування вже скасувала Атланта. Минулого року новорічний ярмарок у Нью-Йорку також був скасований через захворювання.

AP У масках та з COVID-сертифікатами. Нью-Йорк готується зустріти Новий рік

Останнім часом темпи поширення COVID-19 у США сягнули рекордного рівня за весь час пандемії – у середньому протягом доби у країні виявляли 265 тисяч нових хворих. За офіційними даними, при цьому у Нью-Йорку 28 грудня підтвердилось майже 40 тисяч випадків захворювання, що є найбільшим показником за весь час.

AP У масках та з COVID-сертифікатами. Нью-Йорк готується зустріти Новий рік

Попри це мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, повноваження якого спливають рівно опівночі, заявив, що урочистості на Таймс-сквер продемонструють всьому світу, що місто веде боротьбу із загрозою.

У масках та з COVID-сертифікатами. Нью-Йорк готується зустріти Новий рік

Офіційні посадовці заявили, що відвідувачам святкувань доведеться носити маски та надати сертифікати вакцинації. Спочатку організатори сподівалися, що до урочистостей зможуть приєднатися понад 50 тисяч учасників, але ці плани довелося різко скоротити через темпи поширення інфекції.

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