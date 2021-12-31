Херсонський театр став лауреатом Премії імені Лесі Українки

Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша став лауреатом Премії імені Лесі Українки за виставу "Легенда про Дракона". Це визначив комітет з присудження Премії за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва.

Про це йдеться на сторінці Херсонської міської ради у Facebook.

Виставу визнали кращою у номінації "Театральні вистави для дітей та юнацтва". На цю номінацію було висунуто шість робіт.

Автор вистави "Легенда про Дракона" – Сергій Новачук, режисер-постановник Ірина Корольова.

Фентезі-мюзикл для дітей і дорослих "Легенда про Дракона" — це сучасна казка з історичними та фантастичними персонажами, пригодницьким сюжетом і оформленням у З-D форматі, йдеться у повідомленні.

Що відомо:

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва заснована за пропозицією Держкомтелерадіо у 2004 році. Вона присуджується щороку у чотирьох номінаціях до дня народження Лесі Українки за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління у дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання.

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