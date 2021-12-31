З 1 січня в Івано-Франківську зросла ціна на централізоване водопостачання та водовідведення. Нові тарифи затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Скільки платитимуть іванофранківці за воду в новому році та що вони кажуть про зміну тарифу, – у репортажі Суспільного.

Франківка Ніна Дмитришин розповідає, що за місяць використовує 4-5 м³ води. Жінка економить, щоб пенсії вистачило на оплату комунальних послуг. За її словами, з 1 січня, коли тариф зросте, вона намагатиметься використовувати ще менше води.

"Доведеться, бо пенсія невелика, а субсидії не маю, бо я не прописана в цій квартирі. У мене навіть ванни немає, душ лише, пральна машинка і все", — розповідає Ніна Дмитришин.

Фото: Суспільне Карпати Франківка Ніна Дмитришин розповідає, що за місяць використовує 4-5 м³ води

Франківець Август Басюк каже, що також використовує воду економно. Про підняття тарифу йому відомо і до цього ставиться з розумінням.

"Мабуть, їм потрібно краще господарювати. Труби, підземні якісь комунікації ремонтувати. Це — дуже складно. Розумію, бо це — наша господарка українська. Ми маємо не лише про себе думати, а й будувати державу", — каже Август Басюк.

Фото: Суспільне Карпати Франківець Август Басюк до підняття тарифу ставиться з розумінням

З 1 січня ціна за постачання 1 м³ води в Івано-Франківську зросте на 1 грн 35 коп. і становитиме 12 грн 95 коп. За водовідведення – на 1 грн 62 коп. і становитиме 15 грн 29 коп.

За словами начальника відділу щодо роботи зі споживачами контакт-центру "Івано-Франківськводоекотехпром" Володимира Шпега, підняття тарифу обумовило насамперед зростання вартості за електроенергію.

"Ми розуміємо, що процес очищення та подачі води на місто витрачає за собою електроенергію. Ми розуміємо, що без підняття тарифу ми просто зупинимо це підприємство. Ми не будемо мати за що виплачувати зарплати працівникам. Ще одна причина зростання тарифу — підняття мінімальної зарплати людям", — повідомив Володимир Шпег.

Нові тарифи з 1 січня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила для 45 підприємств України, які постачають воду.

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