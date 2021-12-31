"Нарахували зайві кіловати". У Сумах родина три місяці живе без електрики

У Сумах родина зустрічатиме Новий рік без електрики. Її немає у будинку майже три місяці. За словами Світлани Дегтярьової, яка там мешкає, електрику вимкнули через борг майже у 2 тисячі гривень. Вона каже: заборгованість виникла, бо їм нарахували зайві кіловати.

Електрику у будинку Світлани вимкнули 6 жовтня, коли вона була на роботі. Після того як жінка стала з’ясовувати, дізналася, що має борг майже у дві тисячі гривень.

"Вони на лічильнику, невідомо як, додали 1242 кВт, яких насправді немає. Через два місяці, це було 11 грудня, прийшли контролер і майстер. Вони перевірили лічильник — записали правильні показники й акт склали, що немає ніяких порушень. Особисто дзвонили начальнику і просили: як люди сидять без світла, під'єднайте. Він сказав: ні, як буде заплачено оці дві тисячі, тоді ми під'єднаємо", — розповіла вона.

Чоловік Світлани, Іван, два роки тому мав інсульт. Цілими днями він проводить час у ліжку, в темній кімнаті. Три місяці не дивиться телевізор, не читає книжок, які до цього любив. Також не має доступу до інтернету.

"Ну що таке — світла немає: ні телевізор подивитися, ні до туалету сходити. Обіцяли за три дні, це максимум, а вже три місяці минуло. Як це? Це добре, що ви приїхали, а скільки людей від цього страждає. Жах", — говорить Іван Рейзлер.

"Я не можу найелементарніших речей для нього зробити. Не можу його постригти. Він електробритвою користувався, але зараз станком користується. Не можу поголити його, помити. Три місяці не могла його помити. Лише в тазику: елементарні санпроцедури роблю і все. Не можу його під душем помити", — каже пані Світлана.

Як вимкнули електрику, Світлана перестала робити чоловікові масажі електромасажером, який призначив лікар, бо його треба заряджати. Так само і телефони. Аби їх заряджати, купили павербанк. Тепер вдома родина користується ліхтариками. Порахували, що це дешевше за свічки. Жінка показала мішок із використаними батарейками.

"Три батарейки в одному ліхтарику, три батарейки — в іншому. Вистачає, ну максимум, один вечір – це світло, а другий вечір це так, вже", — говорить вона.

Що говорять в "Сумиобленерго"

Світлана зверталася до "Сумиобленерго", куди передає показники та до постачальної компанії "Енера-Суми". Там сказали, що в обленерго тепер мають зробити корегування. Після того жінка звернулася до прокуратури.

"Безпосередньо Рейзлер В.В. – споживач, з яким у нас укладений договір про надання послуг з розподілу, був відключений за заявкою постачальника універсальних послуг. У нього виник борг перед постачальником, оскільки ми як оператор системи розподілу не проводимо розрахунки з побутовими споживачами. Відповідно для відновлення електропостачання нам необхідно, щоб ініціатор цієї заявки, тобто постачальник універсальних послуг, надав нам повторну заявку, що зі споживачем врегульована ця ситуація, прошу його включити", — зазначив директор комерційний АТ "Сумиобленерго" Андрій Чуйко.

Чому у платіжці написали інші показники, а не ті, які на лічильнику, в "Сумиобленерго" не кажуть. Жінці відповіли, що корегування буде у січні 2022 року. А поки зустрічатимуть Новий рік у пітьмі. Іграшки для ялинки приготували, а саму не поставили, бо в темряві все одно нічого не видно і гірлянду не увімкнеш.

Суспільне надіслало інформаційний запит до постачальної компанії "Енера-Суми", аби там роз'яснили ситуацію і сказали, коли увімкнуть людям електрику.

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