Бруківка почала провалюватися на Театральній біля пішохідного мосту в Ужгороді. Цю частину планують відремонтувати в межах реконструкції площі. Про це повідомив головний архітектор міста Олег Боршовський. За його словами, міськрада замовила експертизу.

Провалля на площі з’явилися через певні пустоти підвальних приміщень. Їх виявили під час ретельного аналізу та сканування площі. Про це Суспільному розповів головний архітектор міста Олег Боршовський. За його словами, відповідні роботи зробили за кошти міськради.

Суспільне Закарпаття

"Після того, як пройде погодження проєктної документації і експертизи, ми будемо бачити, яка нам потрібна сума, — сказав Боршовський. — Буде закладено в бюджет міста дані кошти на проведення тендерних процедур, щоб визначити самого підрядника. Узагальнений варіант щодо кошторису – в районі 21 мільйона. Але, я думаю, там не були враховані підсилення підпірної стінки біля пішохідного мосту, питання тих порожнин, які під самою площею. Крім того, питання фонтану в нас виникло, бо ми маємо його зробити на місці старого фонтану".

Олег Боршовський додав: фонтан планують відновити у вигляді сухого, на зразок водограю на площі Народній.

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