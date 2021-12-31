Посилення карантинних обмежень, вакцинальна кампанія, будівництво мосту через Дністер, реконструкція аеропорту, благодійність та перша трансплантація нирки в області — це, звісно ж, не всі події, за якими протягом року стежило Суспільне разом з вінничанами. Ми зробили підбірку того, як розпочався та чим запамʼятався 2021 на Вінниччині.

COVID-19, карантин та вакцинація

Січень 2021 вінничанам запамʼятався посиленим карантином, або, як його прозвали, "локдауном", бо ж закритим було майже усе. У кафе, бари, ресторани, кіно, театри та фітнес-центри — ходити зась. Працювали лише продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, банки, пошта та готелі. Розпочався посилений карантин з 8 січня і тривав до 24. У соцмережах ширили жарти про заборону продажу певного переліку товарів, які зазвичай стоять на сусідніх полицях.

Суспільне Вінниця

У лютому на Вінниччині стартувала вакцинація проти COVID-19. Першу партію — індійський аналог вакцини AstraZeneca — Covishield — в область привезли 24 лютого. Нею щепилася сімейна лікарка Людмила Бойко. Вона була першою вакцинованою в регіоні.

Суспільне Вінниця

Формат навчання залишився тим, що й рік тому. Учні та студенти то навчалися онлайн, то ходили до школи.

А завершився рік “гучним” визначенням переможців акції “Вакцинуйся. Збережи життя” від вінницької мерії. Головний приз — автомобіль “Toyota Corolla” — виграв син судді 7-го Вінницького апеляційного адмінсуду Едуард Смілянець. У соцмережах такий результат прозвали “подарунком за кошти платників податків”.

Ремонт та будівництво

Цього року у Вінниці відкрили добудований корпус міської лікарні швидкої допомоги, що на Київській. Роботи тут розпочали восени 2017. Будівля триповерхова. На першому поверсі — відділення екстреної допомоги. Сюди карети швидкої заїжджатимуть одразу з вулиці. У корпусі чотири операційних, два відділення інтенсивної терапії, екстренка розрахована на 6 ліжок.

Суспільне Вінниця

У серпні розпочалося будівництво мосту через Дністер. Він має сполучити Ямпіль та молдовський Косеуць. У планах зробити круговий рух на трасі "Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань", облаштувати під’їзний шлях, далі — естакаду та уже сам міст протяжністю у 630 метрів. Його висота по опорах становитиме 40 метрів, каже директор фірми-підрядника Анатолій Вакар. Вартість проекту — три мільярди 386 мільйонів гривень.

Суспільне Вінниця

Також цьогоріч стартувала реконструкція Вінницького аеропорту. Розпочали з облаштування злітної смуги. Гроші надійшли з державного бюджету. А це 135 млн грн. Для зручності на території встановили мобільний бетонний завод, де виробляють суміш для дорожніх плит.

Донорство і трансплантація

Цьогоріч у Вінниці провели першу трансплантацію нирки від родинного донора. Оперували медики обласної лікарні імені Миколи Пирогова майже дві години. Доноркою стала матір пацієнта – Галина Іванівна. Першу трансплантацію медики провели безкоштовно.

Суспільне Вінниця

Також на таку доставку донорських органів в Україні чекали давно. Цьогоріч вертольотом Нацполіції з Вінниці до Києва доставили серце. Зараз воно бʼється у грудях 12-річної Маргарити. Вона стала другою дитиною в Україні, кому зробили таку операцію.

Суспільне Вінниця

Згоду на вилучення органа у померлого вінничанина надали рідні. Це був 38-річний чоловік. Також його органи пересадили ще трьом людям. Нирки та печінку везли автівкою у супроводі патрульних.

Благодійність

Запамʼятався 2021 і добрими справами дітей. Найменших наших глядачів ми навчили благодійності. У квітні 5-річна Тетяна Посоюзна відрізала 40 см своєї коси, аби придбати спеціальне харчування для Артема Білоуса, що бореться з раком.

Побачила її приклад і теж захотіла допомогти – Уляна Труба. Змінила імідж, а гроші з продажу свого волосся віддала Ярику Лисаку, який пережив дві онкології, і в серпні йому потрібна була операція.

Ексклюзив

Суспільне зняло ексклюзивне інтервʼю з останньою Праведницею світу на Вінниччині – Валентиною Галкіною. Її родина під час Другої світової врятувала єврейського хлопчика Арона Бронштейна.

Суспільне Вінниця

Ми організували онлайн-зустріч Праведниці та доньки врятованого єврея, яка мешкає в Німеччині.

Спорт

А ще разом з вінничанами ми вболівали за наших спортсменів на Паралімпіаді в Токіо. І недарма. У вересні “маленька дівчинка”, як її називають колеги, зростом 129 сантиметрів і вагою 55 кілограмів – Мар'яна Шевчук – підняла штангу вагою 133,5 кілограми. І завоювала паралімпійське золото.

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