Справа про напад на депутата райради: 24-річному закарпатцю оголосили підозру

На Закарпатті правоохоронці оголосили підозру 24-річному закарпатцю, через напад на депутата Рахівської райради, який стався 18 листопада у місті Рахів. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

У повідомленні відомства зазначили, що поліцейські провели обшуки у оселі закарпатця.

"Під час обшуку у закарпатця вилучили кийок, який, імовірно, і був знаряддям вчинення злочину. Також вилучили револьвер та іншу техніку, яку досліджуватиме експерт", — йдеться у повідомленні поліції.

Фото: ГУНП на Закарпатті

Чоловіка підозрюють у нападі на 36-річного депутата Рахівської районної ради.

"Потерпілий розповів поліцейським, що ввечері невідомий у масці підійшов до нього та став бити металевим кийком. Після сутички нападник втік, а потерпілого з численними травмами голови госпіталізували", — повідомили на сайті поліції.

Через порушення громадського порядку чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до семи років (ч.4 ст.296 ККУ).

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