На Харківщині "Дід Мороз" збував наркотики — поліція

Поліцейські викрили 29-річного чоловіка, який, за даними слідства, під псевдонімом "Дід Мороз" збував наркотики в інтернеті. Під час обшуку у чоловіка знайшли понад кілограм наркотику PVP.

Вартість наркотиків може сягати 250 тис. гривень, повідомляє поліція Харківщини.

Чоловіка затримали під час продажу п'яти грамів наркотику.

"У ході обшуку поліцейські виявили понад кілограм особливо небезпечної синтетичної речовини PVP, кухонні ваги, поліетиленові стрічки та приладдя для фасування наркотичних речовин. Також в ході слідчого експерименту порушник показав місця, де сховав наркотичні засоби, звідки поліцейські вилучили понад 40 "закладок", — йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали, йому загрожує до 10 років ув'язнення: слідчі відкрили справу за ч. 2 ст. 307 ККУ.

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