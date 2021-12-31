На Харківщині поліція вилучила понад тисячу пляшок алкоголю

На Харківщині поліція провела обшуки у справі про алкоголь, який, за версією слідства, продавали з підробними марками акцизного податку.

П'ятеро чоловіків торгували алкоголем протягом року в інтернеті та у магазині, повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.

Під час обшуків поліцейські вилучили понад тисячу пляшок алкоголю, а також 1,6 млн гривень, які, за даними слідчих, продавці заробили на продажу пляшок без акцизів чи з акцизами з ознаками підробки.

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hk.npu.gov.ua

Справу розслідують за ч. 2 ст. 199 ККУ, максимальне покарання — до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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