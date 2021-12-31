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Одеська область друга серед регіонів України за кількістю хворих на COVID-19
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Одеська область друга серед регіонів України за кількістю хворих на COVID-19

Марина Повертайло
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Одеська область друга серед регіонів України за кількістю хворих на COVID-19 Freepik

За минулу добу 30 грудня в Одеській області COVID-19 діагностували 595 людям. 10 хворих померли, 149 – одужали. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (1 179). На другому місці за кількістю хворих Одеська область, на третьому – Львівська (487).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 240 190 громадян,
  • одужали 224 300 людей,
  • померли 5 560 хворих,
  • наразі хворіють 10 330 мешканців області.

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