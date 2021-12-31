Що зробили в освіті Рівненщини у 2021-му та над чим треба працювати

Рівненщина – на першому місці в Україні за показниками використаних грошей з освітньої держсубвенції. Про це в етері Українського радіо Рівне розповів директор департаменту освіти та науки Петро Коржевський.

Суспільне продовжує серію підсумкових матеріалів про успіхи й недопрацювання 2021 року. Ми розпитали посадовця про те, що освітянам області вдалося реалізувати, а над чим іще потрібно працювати.

Чим пишаються

За 2021 рік для шкіл Рівненщини придбали 17 шкільних автобусів, а вчителі 447 навчальних закладів із 553-х отримали ноутбуки. Усього, за словами Петра Коржевського, область закупила 2 554 ноутбуки.

"Мені б дуже хотілося, щоб вони були використані на повну, і кожен учитель мав можливість продемонструвати дітям основи цифрової грамотності, а уроки стали цікавішими", – сказав освітянин.

Як адаптувалися до дистанційки

Торік Рівненщина стала пілотною областю із впровадження у навчальних закладах пілотного проєкту з дистанційної освіти. У рамках проєкту школи області підключали до платформи "Office365 &Teams". Її використання передбачає онлайн навчання, безплатне завантаження і збереження матеріалів, створення завдань, а також контроль знань.

"У реєстри ми завели понад 50 шкіл. Значна частина закладів вже користується електронними щоденниками та журналами. Батьки можуть побачити досягнення своїх дітей", – додав Петро Коржевський.

Наразі, за словами освітянина, працюють над тим, щоб зробити так, щоб вчителі не робили подвійної роботи, заповнюючи два журнали.

"Щодо електронних щоденників: наше завдання – створити умови та запропонувати безплатний сервіс. Багато хто платить за інші платформи, це їх відповідальність, але вони повинні пам'ятати, що батьки завжди запитають, чому не ви не користуєтесь безплатною платформою", – додав Коржевський.

Оптимізація освітньої мережі

Основною проблемою в оптимізації освітньої мережі Петро Коржевський називає недостатньо активну роботу освітніх менеджерів:

"Ми маємо перейти у режим, коли освітній заклад має прагнути того, щоб до нього прийшли діти, проводити профорієнтаційну роботу. Освітні менеджери повинні організувати все так, щоб діти добиралися до школи, щоб не було вбиралень на вулицях, щоб було належне світло та опалення, сучасні кабінети фізики та інформатики".

Не виключає освітянин і вплив батьків:

"Дитина повинна знати, що вона сяде в автобус і приїде в школу, де отримає все, про що мріяла. Якщо мама тримається за школу, бо в ній навчалась вся її родина, я таким батькам кажу: "Якщо вам подобалось пічне опалення, відсутність спортзалу, комп’ютерів, то чому ви такого майбутнього бажаєте своїй дитині?"

НУШ у п'ятих класах

У тих школах, де упродовж чотирьох останніх років запровадили проєкт Нової української школи (НУШ), вчителі-предметники, які викладатимуть з п'ятого класу, готові до початку роботи. Єдина проблема – неготовність випускників вишів до реформ НУШ, на думку чиновника.

"Коли випускник вишу приходить до школи й ми повинні відсилати його в інститут післядипломної освіти, аби поставити його на "рейки" НУШ. Він мав би звідти бути готовим до реформ НУШ. Ми будемо вести із закладами вищої освіти розмову, щоб це питання вирішити", – додав Коржевський.

Вакцинація

Процес вакцинування педпрацівників від COVID освітянин називає надзвичайно складним.

"Роботи проведено стільки, що я навіть і не думав, що є якісь певні процеси, яким доведеться приділити стільки уваги. Наразі ми маємо показник 95,6% вакцинованих освітян. З понад 44 тисяч педагогів відсторонили від роботи 828 людей", – додав Петро Коржевський.

Чи вакцинувалися педпрацівники у селі Степангород

Село Степангород на півночі Рівненщини кілька разів потрапляло у новини, в тому числі й загальнонаціональні, через свої протестні акції у попередні роки: люди перекривали рух міжнародною трасою Київ – Ковель – Ягодин та вимагали будівництва нової школи. Потім не пускали дітей у новий корпус та вимагали усунути дефекти.

На початку листопада 2021-го, коли педпрацівників віднесли до переліку професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19, у Степангородській школі із 83-х педагогів були вакциновані лише шестеро. Близько місяця навчальний заклад не мав керівника через труднощі із вакцинуванням колективу, і ніхто не хотів очолити заклад.

"Це був "трендовий" заклад упродовж 2021 року. У тому закладі вже є керівник – людина, відповідальна за відсторонення. Станом на зараз майже 50% там вакцинувалися. Що дивно, що вже через кілька днів після призначення нового керівника, йому принесли сертифікати. Це означає, що вони вже були вакциновані", – прокоментував освітянин.

Що зі школою в Перекаллі, де влітку згорів дах

Наприкінці липня 2021-го у селі Перекалля Зарічненської тергромади Вараського району у дах місцевої гімназії влучила блискавка. Тоді згоріло 360 квадратів покрівлі.

Щоб діти не їздили на навчання у школу за сім кілометрів, у селі шукали додаткові приміщення, частину навчальних кабінетів розташували в клубі та колишній сільраді. Станом на перше вересня 2021-го учні гімназії навчалися в одну зміну.

"Косметичний ремонт зробили. Сподіваємось, що у 2022 році зробимо проєктно-кошторисну документацію, експертизу. Облрада вирішила виділити на це понад 2 млн грн, тому сподіваюсь, що упродовж перших двох кварталів ми відновимо дах", – коментує цю ситуацію Петро Коржевський.

Школа в Яринівці Сарненського району

У червні 2021-го частина жителів села Яринівка Сарненської громади вийшла на протест. Люди виступали проти можливого закриття школи у селі та стверджували: на місці школи хочуть створити реабілітаційний центр для учасників АТО/ООС.

В обласному управлінні освіти Суспільному тоді пояснили: проєкт рішення передбачав створення Яринівської філії Ремчицької ЗОШ без пониження ступеня у 2021-2022 навчальному році, втім це питання недостатньо вивчили. У червні 2021-го питання винесли на громадські обговорення.

"Рішення про закриття школи призупинили. Станом на зараз Яринівська гімназія працює у звичному режимі. Там навчається 114 дітей і працює 18 педагогів", – додав Петро Коржевський.

Він додав: яким буде рівень держсубвенції, залежить від тергромади.

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