31 грудня у зв'язку з поривом тепломережі – трубопровода діаметром 325 міліметрів – відбувся витік теплоносія. Про це повідомляє Житомирська міська рада.

Через порив тепломережі відключено опалення у будинках за адресами:

вулиця Лесі Українки, 38а, 38б, 13, 13а, 15;

вулиця Тютюника, 23;

вулиця Покровська, 34, 28;

вулиця Перемоги, 54;

вулиця Домбровського, 2а, 4, 6;

вулиця Степана Бандери, 3, 5.

У комунальному підприємстві "Житомиртеплокомуненерго" кажуть, що до кінця робочого дня опалення буде відновлено. Працюють ремонтні бригади.

Фото: Суспільне Житомир

ОНОВЛЕНО на 13:00

Через порив тепломережі 14 багатоповерхівок Житомира залишилися без тепла. Мова йде про будинки, розташовані на вулицях Лесі Українки та Домбровського. Аварійна ситуація сталася на трубопроводі, що пролягає вздовж частини вулиці Лесі Українки. Через порив труби, якій вже понад 30 років, стався витік теплоносія. Нині на місці працюють аварійні бригади комунального підприємства "Житомиртеплокомуненерго". Працівники заварюють місця витоків. Про це Суспільному розповів головний інженер "Житомиртеплокомуненерго" Руслан Погребняк.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

За його словами, відновити теплопостачання у будинках мають до вечора.

"Сьогодні у нас на вулиці потепління, тому маємо можливість виконати ці роботи і ліквідувати порив, аби зменшити витоки теплоносія, – каже Руслан Погребняк. – Заміна теплової мережі там не проводилася і, в принципі, заміна її не планується, тому що надалі після проведення реконструкції інших мереж ця мережа використовуватися не буде. Плануємо ще роки чотири її використовувати, а потім будемо виводити з експлуатації".

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