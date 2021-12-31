Наразі планові роботи з реконструкції електромереж у Херсоні не проводяться, їх перенесли на наступний рік. Суспільне отримало відповідь на інформаційний запит від АТ "Херсонобленерго" щодо відключення від електропостачання 3 котелень у Херсоні під час проведення планового ремонту електромереж.

Йдеться про котельні, розташовані у Херсоні за адресою: вулиця В’ячеслава Чорновола 26, 30, 32, 40.

Як повідомляє у листі АТ "Херсонобленерго", дійсно, Західним регіональним управлінням розподільних мереж були заплановані роботи в електричних мережах підприємства на період з 20 по 31 грудня 2021 року з 8 до 17 години. Повідомлення про тимчасові відключення електричної енергії у цей період, відповідно до п. 7.6.1 Кодексу систем розподілу, Херсонобленерго розмістило на власному вебсайті. Взаємовідносини між споживачем та енергопостачальником були врегульовані Кодексом системи розподілу та Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

Виконання планових робіт з 21.12 2021 року відкладено на інший період 2022 року.

Що відомо:

21 грудня Херсонська міська рада оприлюднила інформацію про те, що АТ "Херсонобленерго" у зв’язку із плановим ремонтом електромереж, у період з 21 по 31 грудня з 8 до 17 години відключатиме від електроенергії 3 котельні у місті. Тому об’єкти, які опалюються цими котельнями, на період ремонту можуть залишитись без тепла.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber