Зарічний суд у Сумах 31 грудня визнав невинуватою учительку Катерину Обідець, яка організовувала поїздку дітей за кордон, під час якої загинув 12-річний хлопчик та ще шестеро дітей травмувались. Про це повідомила Суспільному речниця Зарічного суду Наталія Сидоренко.
"Суд виправдав вчительку з Сумщини, у зв’язку із недоведеністю того, що в її діянні є склад кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 137 КК України", – зазначила речниця суду.
Жінку обвинувачували у неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього.
Рішення суду можна оскаржити протягом 30 днів. Як повідомила Суспільному речниця Прокуратури Сумської області Наталя Науменко, рішення оскаржуватимуть в апеляційному суді.
Що відомо
- Йдеться про події 2018 року. Тоді до Польщі поїхали 26 дітей з кількох районів області та Сум. Аварія сталась на шляху додому у Білорусі 13 травня. Діти з Сум їхали в окремому мікроавтобусі. Група виїхала в темну пору. Водій зіштовхнувся з автонавантажувачем, який рухався у тому ж напрямку, тобто наздогнав його. Одна дитина сиділа поруч з водієм й саме на те місце прийшлося удар. Хлопчик загинув, ще шестеро дітей травмувались.
- Водія мікроавтобусу заарештували в Білорусі. За версією слідства, він відволікся на мобільний телефон, через що допустив зіткнення. Суд щодо нього тривав в Білорусі.
- Почали слухати свідків у цій справі у суді 22 червня 2020 року.
- У вересні допитували представника управління Укртрансбезпеки В'ячеслава Гетуна, який проходить у справі у якості свідка. Він сказав, що для перевезень пасажирів в міжнародному русі перевізник повинен був оформити ліцензію.
- З Департаментом освіти Сумської облдержадміністрації поїздку не погоджували.
- За рішенням Зарічного суду Сум, вчительці обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Прокуратура просила "домашній арешт". Апеляційний суд не змінив рішення суду першої інстанції.
- 8 грудня на засіданні допитували обвинувачену та двох свідків. Суд закінчив розгляд справи.
- 30 грудня у суді слухали останнє слово обвинуваченої. Жінка просила закрити справу, бо не вважає себе винною, й щиро співчувала батькам загиблої дитини.