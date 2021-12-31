Зарічний суд у Сумах 31 грудня визнав невинуватою учительку Катерину Обідець, яка організовувала поїздку дітей за кордон, під час якої загинув 12-річний хлопчик та ще шестеро дітей травмувались. Про це повідомила Суспільному речниця Зарічного суду Наталія Сидоренко.

"Суд виправдав вчительку з Сумщини, у зв’язку із недоведеністю того, що в її діянні є склад кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 137 КК України", – зазначила речниця суду.

Жінку обвинувачували у неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього.

Рішення суду можна оскаржити протягом 30 днів. Як повідомила Суспільному речниця Прокуратури Сумської області Наталя Науменко, рішення оскаржуватимуть в апеляційному суді.

Що відомо