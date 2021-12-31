На новорічні свята ситуаційний центр поліції Херсонщини працюватиме цілодобово

24 години на добу у свята і вихідні працює у Херсоні ситуаційний центр Головного управління Нацполіції в області. Цей відділ створений 5 років тому.

В одній із кімнат розташований великий екран, на який виведені камери відеонагляду, встановлені у місті та області. Тут працюють аналітики, які реагують на різні ситуації.

"Ці камери здатні розпізнавати номери автотранспорту. Якщо скоєний щойно угон авто, то його номер можна внести до бази і по номерах відстежувати, куди він їздив, де він перебував і де зараз. Якщо він проїде повз камеру, вона миттєво зреагує і покаже, де зараз цей автомобіль", - каже начальник ситуаційного відділу Головного управління Нацполіції у Херсонській області Костянтин Дегтерьов.

Також завдяки відео, яке записується з цих камер, у подальшому можна відстежити людину, яка скоїла грабіж або напад, додає Костянтин Дегтерьов. У цій кімнаті постійно перебувають два аналітики. Артур Кирилов раніше працював дільничним. Розповідає, що навантаження у ситуаційному центрі не залежить від часу доби, але ця робота йому до душі. Старший інспектор з особливих доручень ситуаційного відділу Головного управління Нацполіції у Херсонській області Кирилов говорить, хотів спробувати щось нове, - центр сподобався і досі тут працює.

Суспільне Херсон

Поряд розташований диспетчерський пункт, який також працює цілодобово. Тут приймають усі виклики, що надходять на номер 102 з усієї області. Їх обробляють, направляють наряди, слідчо-оперативні групи та керують ними. Також організовують розкриття злочинів по гарячих слідах, - каже старший зміни диспетчерів чергової частини Головного управління Нацполіції у Херсонській області Олександр Волошин.

Олександр Волошин говорить, що у вихідні та святкові дні викликів до них надходить більше, ніж по буднях. Зазвичай спокійною, за словами правоохоронця, є новорічна ніч, гаряче стає вже після неї.