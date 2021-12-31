Антимонопольний почав справу щодо “Рівнеобленерго”. Чому так сталось

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відреагував на скарги користувачів послуг кількох обленерго та почав відповідні перевірки. Серед таких, як ідеться в інформації на офіційному сайті Комітету, є й “Рівнеобленерго”.

У чому суть справи

Антимонопольний комітет перевіряє можливе порушення законодавства про захист економічної конкуренції. У АМКУ уточнюють, що йдеться про застосування штрафів за “перевищення фактичного від замовленого обсягу розподіленої електроенергії за місяць”. Своєю чергою такі дії трактують як невідповідність умов договорів до затвердженого типового договору. Звернулись із заявами електропостачальники, які користуються цими послугами.

“Вони повідомляли про застосування до них штрафів за перевищення фактичного обсягу розподіленої електричної енергії на 5%. Оскільки законодавство про електроенергетику та Типовий договір не передбачають санкцій за відхилення від замовленого обсягу розподіленої електричної енергії, органами Комітету було здійснено збір й аналіз інформації, що підтвердили скарги електропостачальників”, – йдеться в інформації на сайті АКМУ.

Через це в Антимонопольному розпочали розгляд справи за ознаками зловживання монопольним становищем “Рівнеобленерго”. Щодо “Запоріжжяобленерго” – готується проєкт подання про початок розгляду справи.

Позиція “Рівнеобленерго”

У коментарі Суспільному речниця “Рівнеобленерго” Алла Ліхачова пояснила, що справа, про яку йдеться, не стосується ані побутових, ані непобутових споживачів електроенергії.

“Йдеться про договори, що стосуються виключно електропостачальників. Наразі всі електропостачальники можуть укласти договір у паперовій формі або ж приєднатися до публічного Типового договору, затвердженого постановою НКРЕКП, що розміщений на офіційному сайті ПрАТ “Рівнеобленерго”, – зазначила Ліхачова.

Суспільне слідкуватиме, чим завершиться справа Антимонопольного комітету.

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