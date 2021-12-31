Привіт з дитинства: відомі рівняни показали й розказали, як святкували новоріччя

Ви звикли бачити їх успішними, реалізованими, у діловому одязі, за роботою. Суспільне звернулося до перших осіб області й Рівного, відомих спортсменів, митців, аби ті пригадали свої дитячі сподівання й поділились світлинами з новоріччя. Відгукнулись не усі, але більша частина погодилась взяти у цьому участь.
1. Бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року з кульової стрільби Олег Омельчук
"Коли ще був у садочку, отримував цукерки, мандарини. Коли пішов до школи, якраз Союз розвалився, почалися скрутні часи, то вже подарунків і не отримував", – пригадує спортсмен.
2. Заступниця міського голови Рівного Марина Кузмічова
"Перед ранком прийшов фотограф фотографувати нас. А мама ще не прийшла з нарядом. На мене одягнули чуже платтячко і дали чужі колготки, на декілька розмірів більші. І прикріпили бант. Я пам'ятаю свої переживання, щоб бант не злетів і колготки не впали під час фотосесії", – весело розповідає Марина Кузмічова. Ця світлина – саме з тієї фотосесії.
3. Голова Рівненської облради Сергій Кондрачук
"Як і кожна дитина, чекав у новий рік на подарунки під ялинкою і завжди їх там знаходив. Особливих історій, пов’язаних з новоріччям, не пригадую. Хіба що запам’яталося те, як старша на п’ять років сестра постійно мене у когось переодягала. Причому так, що потім мама казала: "Що ж ти з дитини зробила?".
Сергій Кондрачук надіслав також світлину, де він – в образі Діда Мороза.
"У старших класах не раз грав роль Діда Мороза на шкільному святкуванні Нового року. Проте у свідомому віці зрозумів, що нашим новорічним персонажем є Святий Миколай, а не комуністичний Дід Мороз. Відтак, працюючи на посаді голови Здолбунівської РДА, навіть надсилав до навчальних закладів району лист щодо недоцільності використання під час новорічно-різдвяних святкувань персонажів Діда Мороза та Снігуроньки як таких, що нав’язані радянською ідеологією", – зазначив він.
4. Перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін
Сергій Подолін поділився також фото, де він біля новорічної ялинки вже у старшому віці.
5. Рівненський фотохудожник Олександр Харват
"Новий рік з дитинства був найочікуванішим святом. Це були найяскравіші дні у році, з ялинкою, снігом на вулиці, тоді дощів не пам’ятаю, і гарантованими подарунками під ялинкою. А на ялинці були шоколадні цукерки, які можна було з’їсти лише тоді, коли розбирали ялинку. Але, інколи трішки хитрували, з’їдали з сестрою цукерки, а обгортку залишали на ялинці, ніби там є цукерка. Але коли розбирали ялинку, тоді було розчарування, цукерок уже ж не було, потайки з’їли їх. Пізніше на шкільну ялинку мама допомагала зробити костюми з маскою. На святкуванні намагалися вгадати, хто ж там під маскою? І найцікавіше було, коли хтось залишався невпізнаним. А на Різдво обов’язково ходили колядувати, від хати до хати, ніби змагаючись, хто більше наколядує", – пригадав фотомитець.
6. Міський голова Рівного Олександр Третяк
Мер Рівного поділився ще однією світлиною зі святкувань у дитинстві.
7. Голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль
8. Президент БК "Рівне" Сергій Ліщук
"У дитинстві завжди одержував під ялинку мандарини, іграшки. Які саме, щоправда, вже і не пам’ятаю. І по цей час Новий рік – моє найулюбленіше свято. Причому, люблю не лише отримувати подарунки, але й дарувати, спостерігати за реакцією інших людей, які їх отримують", – розповів він.
Сергій Ліщук поділився також світлиною, де він зі своєю сестрою.
9. Заступниця голови Рівненської облдержадміністрації Людмила Шатковська
"Сподівалася отримати банани під ялинку, скуштувати й вмерти, щоб в садочок більше не йти (сміється – авт.). А банани на той час були тотальним дефіцитом. І таки мрія здійснилась – тато з відрядження з Москви через місяць привіз банани. Я їх наїлась вдосталь, та й в садочок довелося далі ходити", – пригадує вона.
10. Заступник міського голови Рівного Юрій Поліщук
"Не любив таких святкувань, скажу відверто й досі не дуже полюбляю великі святкування. Зараз я веселіший, ніж тоді. Вчився в інтернаті, і які в мене на той час були побажання, мрії, навіть не згадаю. Але пам'ятаю, тоді, будучи маленьким, дуже хотілося, щоб ніхто не хворів. Тоді, правда, був Радянський Союз, про Миколая ми ще й не знали, це було заборонено. А от те побажання, щоб ніхто не хорів, було тоді й лишилось і зараз, тільки тепер набуло більш професійних рис.
На цей рік у мене величезне сподівання, що люди стануть відповідальніше ставитись до себе, свого здоров'я, своїх вчинків, слів, вибору пріоритетів. У нас настільки вкорінилась традиція ставити своє здоров'я на п'яте-шосте місце і звертатись за допомогою, коли вже край. А це оцінка нашої відповідальності. У мене велике сподівання, що наше суспільство стане дорослішим, хоча б на один рік", – резюмував заступник міського голови.
Суспільне дякує за надані світлини, адже відгукнулись на заклик ними поділитись, не усі. Редакція бажає, аби дитячі сподівання втілювались і за великими, серйозними справами щодень, був час для приємних спогадів і дитячих мрій.
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