Привіт з дитинства: відомі рівняни показали й розказали, як святкували новоріччя

Ви звикли бачити їх успішними, реалізованими, у діловому одязі, за роботою. Суспільне звернулося до перших осіб області й Рівного, відомих спортсменів, митців, аби ті пригадали свої дитячі сподівання й поділились світлинами з новоріччя. Відгукнулись не усі, але більша частина погодилась взяти у цьому участь.

1. Бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року з кульової стрільби Олег Омельчук

Фото Олега Омельчука

"Коли ще був у садочку, отримував цукерки, мандарини. Коли пішов до школи, якраз Союз розвалився, почалися скрутні часи, то вже подарунків і не отримував", – пригадує спортсмен.

2. Заступниця міського голови Рівного Марина Кузмічова

Фото Марини Кузмічової

"Перед ранком прийшов фотограф фотографувати нас. А мама ще не прийшла з нарядом. На мене одягнули чуже платтячко і дали чужі колготки, на декілька розмірів більші. І прикріпили бант. Я пам'ятаю свої переживання, щоб бант не злетів і колготки не впали під час фотосесії", – весело розповідає Марина Кузмічова. Ця світлина – саме з тієї фотосесії.

3. Голова Рівненської облради Сергій Кондрачук

Фото Сергія Кондрачука

"Як і кожна дитина, чекав у новий рік на подарунки під ялинкою і завжди їх там знаходив. Особливих історій, пов’язаних з новоріччям, не пригадую. Хіба що запам’яталося те, як старша на п’ять років сестра постійно мене у когось переодягала. Причому так, що потім мама казала: "Що ж ти з дитини зробила?".

Сергій Кондрачук надіслав також світлину, де він – в образі Діда Мороза.

Фото Сергія Кондрачука

"У старших класах не раз грав роль Діда Мороза на шкільному святкуванні Нового року. Проте у свідомому віці зрозумів, що нашим новорічним персонажем є Святий Миколай, а не комуністичний Дід Мороз. Відтак, працюючи на посаді голови Здолбунівської РДА, навіть надсилав до навчальних закладів району лист щодо недоцільності використання під час новорічно-різдвяних святкувань персонажів Діда Мороза та Снігуроньки як таких, що нав’язані радянською ідеологією", – зазначив він.

4. Перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін

Фото Сергія Подоліна

Сергій Подолін поділився також фото, де він біля новорічної ялинки вже у старшому віці.

Фото Сергія Подоліна

5. Рівненський фотохудожник Олександр Харват

Фото Олександра Харвата

"Новий рік з дитинства був найочікуванішим святом. Це були найяскравіші дні у році, з ялинкою, снігом на вулиці, тоді дощів не пам’ятаю, і гарантованими подарунками під ялинкою. А на ялинці були шоколадні цукерки, які можна було з’їсти лише тоді, коли розбирали ялинку. Але, інколи трішки хитрували, з’їдали з сестрою цукерки, а обгортку залишали на ялинці, ніби там є цукерка. Але коли розбирали ялинку, тоді було розчарування, цукерок уже ж не було, потайки з’їли їх. Пізніше на шкільну ялинку мама допомагала зробити костюми з маскою. На святкуванні намагалися вгадати, хто ж там під маскою? І найцікавіше було, коли хтось залишався невпізнаним. А на Різдво обов’язково ходили колядувати, від хати до хати, ніби змагаючись, хто більше наколядує", – пригадав фотомитець.

6. Міський голова Рівного Олександр Третяк

Фото Олександра Третяка

Мер Рівного поділився ще однією світлиною зі святкувань у дитинстві.

Фото Олександра Третяка Олександр Третяк – крайній ліворуч знизу

7. Голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль

Фото Віталія Коваля Віталій Коваль зі старшим братом

8. Президент БК "Рівне" Сергій Ліщук

Фото Сергія Ліщука

"У дитинстві завжди одержував під ялинку мандарини, іграшки. Які саме, щоправда, вже і не пам’ятаю. І по цей час Новий рік – моє найулюбленіше свято. Причому, люблю не лише отримувати подарунки, але й дарувати, спостерігати за реакцією інших людей, які їх отримують", – розповів він.

Сергій Ліщук поділився також світлиною, де він зі своєю сестрою.

Фото Сергія Ліщука Сергій Ліщук із сестрою Тетяною

9. Заступниця голови Рівненської облдержадміністрації Людмила Шатковська

Фото Людмили Шатковської

"Сподівалася отримати банани під ялинку, скуштувати й вмерти, щоб в садочок більше не йти (сміється – авт.). А банани на той час були тотальним дефіцитом. І таки мрія здійснилась – тато з відрядження з Москви через місяць привіз банани. Я їх наїлась вдосталь, та й в садочок довелося далі ходити", – пригадує вона.

10. Заступник міського голови Рівного Юрій Поліщук

Фото Юрія Поліщука

"Не любив таких святкувань, скажу відверто й досі не дуже полюбляю великі святкування. Зараз я веселіший, ніж тоді. Вчився в інтернаті, і які в мене на той час були побажання, мрії, навіть не згадаю. Але пам'ятаю, тоді, будучи маленьким, дуже хотілося, щоб ніхто не хворів. Тоді, правда, був Радянський Союз, про Миколая ми ще й не знали, це було заборонено. А от те побажання, щоб ніхто не хорів, було тоді й лишилось і зараз, тільки тепер набуло більш професійних рис.

На цей рік у мене величезне сподівання, що люди стануть відповідальніше ставитись до себе, свого здоров'я, своїх вчинків, слів, вибору пріоритетів. У нас настільки вкорінилась традиція ставити своє здоров'я на п'яте-шосте місце і звертатись за допомогою, коли вже край. А це оцінка нашої відповідальності. У мене велике сподівання, що наше суспільство стане дорослішим, хоча б на один рік", – резюмував заступник міського голови.

Суспільне дякує за надані світлини, адже відгукнулись на заклик ними поділитись, не усі. Редакція бажає, аби дитячі сподівання втілювались і за великими, серйозними справами щодень, був час для приємних спогадів і дитячих мрій.

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