Року тигра присвячується: як живуть ці котячі у зоопарку Рівного

Блакитний водяний тигр, за китайським календарем, є покровителем 2022-го року. У Рівному також є тигри, їх у місцевому зоопарку троє – самець і дві самиці. Суспільне дізнавалося, чим вони там займаються, що їдять і як почуваються у період зимових морозів.

Пару рівненських тигрів звати Марс і Тайра. У Рівненському зоопарку вони проживають приблизно 5 років. Їх молодша співплемінниця Зіра мешкає у сусідньому вольєрі, куди потрапила понад рік тому.

Фото: Суспільне Рівне

Морозного сніжного дня усі хижаки перебувають на вулиці.

"Це їхня природна атмосфера, тому що вони живуть в тайзі. Вони, можна сказати, королі, царі тайги. Сніжна така холодна пора – можливість для них покачатися, побавитися в снігу. Почистити своє хутро, погратися, поганятися один за одним", – розповіла завідувачка відділу Рівненського зоопарку Мирослава Патій.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

Рівненських тигрів годують телятиною і курятиною.

Фото: Суспільне Рівне

Щоб не наражати себе на небезпеку, працівники зоопарку годують тварин через так званий перегонний вольєр.

Фото: Суспільне Рівне

За словами завідувачки науково-просвітницького відділу зоопарку Мирослави Патій, коли тигр їсть, його складно відволікти.

Фото: Суспільне Рівне

"Тигр – добрий сім'янин, для нього сімейні цінності важливі. Коли є у тигрів потомство, навіть по їхньому укладу життя можна зрозуміти, що він дійсно щедрий, він дійсно благородний, ставиться до своїх дітей так, як належно", – каже Мирослава Патій.

Коли тигр приносить впольовану їжу у сімейство, спочатку підпускають тигренят, потім їдять самиці, а те, що лишиться, їдять самі тигри.

Фото: Суспільне Рівне

Тигри – тварини доволі грайливі. Гра для них – не просто спосіб розважитися. В такій формі вони розвивають свої зуби та кігті, тому стовбури дерев у тигрячих вольєрах спеціально захищають.

Фото: Суспільне Рівне

Перебуваючи поблизу тигра, варто пам'ятати про безпечну відстань, адже, за словами Мирослави Патій, поведінка цих котячих здатна змінюватися за лічені секунди.

"Тигр взагалі – він шляхетний. Він має благородні, аристократичні манери і поводить себе відповідно – по-царськи. Тигр ніколи не буде діяти нерозсудливо, він буде завжди продумувати кожен свій крок. Але разом з тим в якихось критичних ситуаціях він може діяти раптово, несподівано", – додала Мирослава Патій.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

За китайським календарем, офіційно рік тигра почнеться з 1-го лютого і триватиме до 23-го січня 2023-го року.

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