Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року кілька будинків на провулку Василівському та на вулиці Молодогвардійській без попередження відключили від опалення. Тоді кореспонденти Суспільного з'ясовували ситуацію, а нещодавно дізнавалися, яке продовження отримала історія з відключенням та чи увімкнули мешканцям опалення.

Грілися обігрівачами – не витримала електромережа

Артур Давиденко розповідає: після того, як його будинок на провулку Василівському відімкнули від опалення, мешканці просили допомоги у місцевих депутатів. Хотіли зрозуміти, чому так сталося, адже в оголошеннях про відключення та перехід на автономне опалення значився 2022 рік.

“Нам сказали, що труби вийшли з ладу і немає коштів, щоб їх відремонтувати”, – говорить чоловік.

Втім, за його словами, 27 листопада опалення для будинків все ж увімкнули. Він переконаний: у такий спосіб з мешканців намагалися стягнути борги.

“Приїхав на зустріч з нами пан Клименко, начальник “Теплоенерго”. У нас тут були збори, почали говорити про те, що у нас завеликі борги. Є квартири, які не сплачують два роки. Почали казати, що як гроші будуть, відремонтують труби і тоді буде у всіх опалення”, – розповідає Артур Давиденко.

За його словами, жодних робіт працівники “Теплоенерго” не проводили. Лише зняли заглушку з труби, щоб відновити опалення. Та для будинку період без опалення не минув без наслідків.

“Коли вимкнули опалення, люди почали користуватися електричними обігрівачами. Дім старий, проводка не витримала. Отут кабель, який заходив до під’їзду, загорівся. Півтори доби не було освітлення”, – каже чоловік.

"Єдине, що рятує, – тепла вода"

Котельня на вулиці Молодогвардійській у Дніпрі у 2021 році так і не запрацювала. Місцева жителька Інна Власенко каже: про відключення опалення їх не попереджали. Нині із 48 квартир у двох будинках тільки дві мають автономне опалення. Решта мешканців користується електричними обігрівачами.

“Це газифікований будинок, він не пристосований до електроприладів. Ми боїмося згоріти. Наша родина відповідально ставиться, у нас обігрівач буквально півтори години чи годину працює. Єдине, що нас рятує, це тепла вода. У нас хоча б є водопостачання, ми маємо змогу прийняти гарячий душ і трошки нагрітися”, – розповіла жінка.

За словами Інни Власенко, обладнанню котельні близько десяти років, тож чому його визнали застарілим, вона не розуміє.

Що кажуть в "Теплоенерго"

У листопаді Суспільне звернулося з інформаційним запитом до комунального підприємства “Теплоенерго”. Звідти відповіли: причина відключень опалення на провулку Василівському та на вулиці Молодогвардійській — у зношеності теплових мереж, а мешканців цих будинків проінформували щодо необхідності відключення. Решту питань залишили без відповіді.

Суспільне звернулося ще раз звернулися до “Теплоенерго”. Помічниця директора підприємства Анастасія Сухіна розповіла: у 2021 році від централізованого опалення відключили близько 80 будинків. Деяким опалення повернули після сплати боргів та укладання договорів щодо реструктуризації заборгованості.

“Частину будинків ми запустили після відключення. Ось, наприклад, провулок Василівський, який також у списках на відключення. Там теплова мережа у критичному стані. Вони до нас звернулися, ми проводили з ними зустріч. Вони почали сплачувати, ми почали ремонти”, – повідомила представниця “Теплоенерго”.

Анастасія Сухіна каже: перш ніж ухвалити рішення про відключення, котельні оглядала технічна комісія. Про відімкнення опалення попереджали на сайті “Теплоенерго” та в оголошеннях на будинках. Однак у них писали про перехід на індивідуальне опалення 2021 року за бажанням, і у відповідному рішенні міськради також це зазначено.

Котельню на вулиці Молодогвардійській пробували запустити, однак це не вдалося, говорить представниця “Теплоенерго”.

Платіжки за абонентське обслуговування відключених котелень, за її словами, з’явилися через технічну помилку, мешканці не мають їх сплачувати.

Чи законно відключати будинки від опалення

Адвокат В'ячеслав Шестіріков зазначає: фіксованого граничного терміну експлуатації котелень немає.

“Якщо за відповідними адресами є належні докази того, що дійсно було проведене певне обстеження і ці котельні експлуатувати не можна, то в принципі таке відключення було виправданим. Але якщо мова тільки про технічний стан котельних, то в такому випадку міська рада й органи місцевого самоврядування не могли взяти й вимкнути теплопостачання, тому що ця котельня несправна. Тоді, будь ласка, її поремонтуйте, або перепідключіть ці будинки до інших котельних”, – сказав адвокат.

Адвокат пояснює: підприємство може припиняти надання послуг окремим боржникам. Відімкнення ж цілого будинку допустиме тільки з причин аварійності.

"З кожним споживачем окремо підприємство, що надає послуги, укладає окремий індивідуальний договір, заводить на нього окремий особовий рахунок. Якщо самовільно, в односторонньому порядку таке підприємство припиняє теплопостачання, то це є порушенням цих зобов’язань і тягне певну відповідальність”, – каже він.

Суспільне звернулося з інформаційним запитом до “Теплоенерго” і з проханням надати документи, які підтверджують аварійний стан котелень на вулиці Молодогвардійській та на провулку Василівському.

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