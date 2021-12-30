Як незвично привітати королеву Великої Британії, побудувати церкву за кілька годин, створити притулок для кіз та працевлаштувати котів знають у Херсоні, Олешківському та Каховському районах. Дивацтва жителів Херсонської області, про які стало відомо 2021 року, збирало Суспільне.

Сир на день народження королеви

Сировари з Каховського району вирішити привітати королеву Великої Британії із днем народження. 21 квітня Єлизаветі ІІ виповнилось 95 років. Для монархині зварили спеціальний сир із молока кіз альпійської породи. Сирна голова, яку підготували у подарунок королеві, важила два з половиною кілограми і витримувалась пів року. Сир мав горіховий присмак.

У Херсоні за кілька годин встановили церкву з пінополістеролу

Храм Воскресіння Христового у Херсоні звели за новою технологією за 7 годин. Він складається зі спеціальних модулів. Замість цегли і бетону – монтажна піна, клей та пінополістирол. Звели його за 7 годин. На пінополістирольні модулі витратили 100 тис. грн. Будівельники робили значні знижки, а деяку роботу виконували безкоштовно. Храм площею 36 квадратів і заввишки 8 метрів. Ідея збудувати храм із цього матеріалу належить Івану Замараєву, секретарю Херсонської єпархії ПЦУ.

Олешківський притулок для кіз

Житель Олешок Юрій Лукашев організував притулок для кіз. Нині у ньому 50 тварин. Одні потрапили сюди, бо господарі відмовилися за ними доглядати, інших Юрій викупив, щоб не потрапили під ніж. У кожної дорослої тварини є ім’я. Обирає його на власний розсуд. Переважно це німецькі, французькі, англійські імена. Майже весь день витрачає Юрій на догляд за тваринами. Для них побудував спеціальні вольєри, щоб вони могли вільно пастися. Взимку кози живуть у спеціальному приміщені. Юрій їх не продає і на них не заробляє.

"Котяча" база відпочинку

Фермер Олександр Єременко працевлаштував котів на власній базі відпочинку біля села Олексіївка Бехтерської територіальної громади. Тут живе близько 30 котів та кішок. Вони ловлять мишей і за це отримують зарплату – щодня відро каші. Годують котів раз на день - о 17 годині. Присутність котів на базі відпочинку незайва. Вони – біологічна зброя проти гризунів. У вольєрах на базі живуть голуби і декоративні кури, качки. Усі птахи подалі від котів. Самі пухнасті гуляють всією територією. Туристи люблять з ними гратися, але поки нікого не забрали із собою.

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