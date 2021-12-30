"Справа Стуса" і Джордж Орвелл: які книги купували рівняни у 2021 році

Здебільшого сучасну українську літературу, а також світову класику купували у рівненських книгарнях впродовж 2021 року. Про це Суспільному повідомив директор комунального підприємства облради "Рівнекнига" Олександр Савчук, коментуючи десятку найпопулярніших книг, які купували у мережі.
Це перелік книжок, які найбільше продали у рівненських книгарнях "Слово", "Знання", "Дружба", "Просвіта", "Книги":
- Люко Дашвар "Галябезголови"
- Макс Кідрук "Де немає Бога", "Зазирни у мої сни"
- Анджей Сапковський "Відьмак"
- Стівен Кінг "Воно", "Мертва зона"
- Френк Герберт "Дюна"
- Наталія Гурницька "Мелодія кави у тональності кардамону"
- Пауло Коельо "Алхімік"
- Вахтанг Кіпіані "Справа Василя Стуса"
- Джордж Орвелл "1984"
- Наполеон Гілл "Думай і багатій"
Директор підприємства зазначає, що найбільше у Рівному купували художні книги про кохання і фентезі.
"Приємно, що найбільший попит був на книги українських письменників Люко Дашвар, Макса Кідрука, Наталії Гурницької. Книга, яка спричинила ажіотаж, була "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані. Це й зрозуміло, адже про скандал, який виник навколо неї, повідомляв чи не кожний ЗМІ держави", – коментує Олександр Савчук.
Щодо науково-популярної літератури, то найбільший попит, за його словами, був на знамениту в усьому світі книгу "Думай і багатій" Наполеона Гілла.
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