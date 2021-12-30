"Справа Стуса" і Джордж Орвелл: які книги купували рівняни у 2021 році

Здебільшого сучасну українську літературу, а також світову класику купували у рівненських книгарнях впродовж 2021 року. Про це Суспільному повідомив директор комунального підприємства облради "Рівнекнига" Олександр Савчук, коментуючи десятку найпопулярніших книг, які купували у мережі.

Це перелік книжок, які найбільше продали у рівненських книгарнях "Слово", "Знання", "Дружба", "Просвіта", "Книги":

Люко Дашвар "Галябезголови" Макс Кідрук "Де немає Бога", "Зазирни у мої сни" Анджей Сапковський "Відьмак" Стівен Кінг "Воно", "Мертва зона" Френк Герберт "Дюна" Наталія Гурницька "Мелодія кави у тональності кардамону" Пауло Коельо "Алхімік" Вахтанг Кіпіані "Справа Василя Стуса" Джордж Орвелл "1984" Наполеон Гілл "Думай і багатій"

Директор підприємства зазначає, що найбільше у Рівному купували художні книги про кохання і фентезі.

"Приємно, що найбільший попит був на книги українських письменників Люко Дашвар, Макса Кідрука, Наталії Гурницької. Книга, яка спричинила ажіотаж, була "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані. Це й зрозуміло, адже про скандал, який виник навколо неї, повідомляв чи не кожний ЗМІ держави", – коментує Олександр Савчук.

Щодо науково-популярної літератури, то найбільший попит, за його словами, був на знамениту в усьому світі книгу "Думай і багатій" Наполеона Гілла.

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