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Вироби зі смоли: черкащанка розповіла про незвичайне хобі
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Вироби зі смоли: черкащанка розповіла про незвичайне хобі

Катерина Криниця Галина Діденко
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Вироби зі смоли: черкащанка розповіла про незвичайне хобі Суспільне Черкаси

За освітою – програмістка, а за покликанням художниця. Черкащанка Інна Висоцька створює інтер'єрні предмети з епоксидної смоли. Для цього вона навчилася користуватися дрилем, шуруповертом та шліфувальною машиною.

А ще Інна Висоцька створює картини, підстаканники, дощечки, таці та шкатулки. Перед роботою дівчина одягає рукавиці та респіратор, бо смола у рідкому стані токсична:

"Епоксидна смола використовується у багатьох галузях, вона і як клей використовується, вона і для заливки підлоги. Але я використовую харчову смолу, вона використовується саме в декорі, щоб людина могла спокійно взяти і поставити туди смачну закуску".

Що та як виготовляє зі смоли черкаська художницяСуспільне Черкаси

Дівчина зазначила, що навчилася працювати з таким матеріалом методом власних помилок. Головне — варто врахувати температуру повітря та вологість у приміщенні.

"Перша робота була з майстер-класу, я була дуже рада що у мене є смола. Коли я заливала картину, я навіть не встигла її залити, через те, що смола закипіла, а вона при великих температурах, якщо в приміщенні жарко – вона закипає і я не встигаю її виливать, вона просто стає твердою".

"Коли замішуєш смолу – з'являються бульбашки. Щоб поверхня була глянцева, рівна, ці бульбашки потрібно виштовхати зі смоли. Коли нагріваєш смолу – ці бульбашки підіймаються вверх і випаровуються".

Що та як виготовляє зі смоли черкаська художницяСуспільне Черкаси

Інна Висоцька

Обробка готових виробів, розповіла художниця, один із найскладніших етапів:

"Спочатку було незвично, особливо, якщо тобі дають великий дриль і кажуть шліфуй, бо окрім тебе це ніхто не зробить".

Що та як виготовляє зі смоли черкаська художницяСуспільне Черкаси

За словами Інни Висоцької, для творчості обрала такий матеріал, бо можна створювати 3D-ефект.

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