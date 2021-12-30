Вироби зі смоли: черкащанка розповіла про незвичайне хобі

За освітою – програмістка, а за покликанням художниця. Черкащанка Інна Висоцька створює інтер'єрні предмети з епоксидної смоли. Для цього вона навчилася користуватися дрилем, шуруповертом та шліфувальною машиною.

А ще Інна Висоцька створює картини, підстаканники, дощечки, таці та шкатулки. Перед роботою дівчина одягає рукавиці та респіратор, бо смола у рідкому стані токсична:

"Епоксидна смола використовується у багатьох галузях, вона і як клей використовується, вона і для заливки підлоги. Але я використовую харчову смолу, вона використовується саме в декорі, щоб людина могла спокійно взяти і поставити туди смачну закуску".

Суспільне Черкаси

Дівчина зазначила, що навчилася працювати з таким матеріалом методом власних помилок. Головне — варто врахувати температуру повітря та вологість у приміщенні.

"Перша робота була з майстер-класу, я була дуже рада що у мене є смола. Коли я заливала картину, я навіть не встигла її залити, через те, що смола закипіла, а вона при великих температурах, якщо в приміщенні жарко – вона закипає і я не встигаю її виливать, вона просто стає твердою".

"Коли замішуєш смолу – з'являються бульбашки. Щоб поверхня була глянцева, рівна, ці бульбашки потрібно виштовхати зі смоли. Коли нагріваєш смолу – ці бульбашки підіймаються вверх і випаровуються".

Суспільне Черкаси Інна Висоцька

Обробка готових виробів, розповіла художниця, один із найскладніших етапів:

"Спочатку було незвично, особливо, якщо тобі дають великий дриль і кажуть шліфуй, бо окрім тебе це ніхто не зробить".

Суспільне Черкаси

За словами Інни Висоцької, для творчості обрала такий матеріал, бо можна створювати 3D-ефект.

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