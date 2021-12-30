2021 рік на Рівненщині запам'ятається кількома техногенними та екологічними інцидентами, частина з яких сталася уперше. Суспільне пропонує згадати найрезонансніші випадки у підсумковому матеріалі.

Масова загибель бджіл

У пасічників Рівненського району загинули чотири сотні бджолиних сімей у травні 2021 року. У Держпродспоживслужбі Суспільному пояснили: причиною масової загибелі є не інфекція.

Фото: Суспільне Рівне Бджоли на пасіці в Рівненському районі

Самі пасічники вважали, що це сталось через обробку полів агрофірмою. Своєю чергою у фірмі заявили, що з'ясовують істинні причини цього інциденту.

Подібна загибель бджіл ставалась і у попередні роки.

Руда хмара над Азотом

20 липня у соцмережах з'явилися фото рудих хмар над "Рівнеазотом". Підприємство знаходиться у селі Городок за 10 кілометрів від обласного центру.

Фото: volodiamarchukk Такий вигляд мала руда хмара над "Рівнеазотом"

Згодом на підприємстві пояснили, що відбулася розгерметизація трубопроводу в цеху азотної кислоти. Тоді перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту у повітрі не виявили.

Атака на самшит

У Рівному влітку майже 70% самшиту вразила гусінь метелика вогнівки самшитової. Таке нашестя шкідника в Рівному й області спостерігають вперше.

Гусінь вогнівки з'їдає листя самшиту і накопичує алкалоїди, які є в ньому. І птахи цих шкідників не їдять, бо вони для них – отруйні. Відтак, біологічного регулювання кількості вогнівки немає.

Фото: Суспільне Рівне Кущі самшиту та гусінь вогнівки, яка її поїдає

Працівники Тресту обробляли кущі біологічними препаратами, але не всі вони ефективні проти цього виду гусені.

Рожеві калюжі на полях

У полі на території Корнинської громади у липні виявили калюжі з рідиною рожевого кольору. У поліції відкрили кримінальне провадження, а експерти Держпродспоживслужби відібрали проби.

Фото: Суспільне Рівне З рожевих калюж у полі Корнинської громади беруть проби

Рожевою речовиною виявився препарат, який використовують у боротьбі зі шкідниками на полях. Експерти провели обстеження повітря навколо ділянки і встановили, що вмісту небезпечних речовин у ньому немає.

Нашестя гусені американського білого метелика

В Олександрійській громаді на початку вересня зафіксували нашестя гусені американського білого метелика. Через це кущі дикого клена та інших порід дерев вкрилися павутиною і почали всихати. Це загрожувало повному нищенню фруктових дерев.

Фото: Суспільне Рівне Понищені гусенню дерева в Олександрійській громаді

Ще п'ять років тому цей шкідник для області був нехарактерним. Загалом гусінь метелика може пошкодити 300 видів дерев.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram