Розкопки, мистецькі аукціони, комікси: чим жила 2021 року культура Херсонщини

Окрім фестивалів, а їх на Херсонщині минулого року відбулося близько десятка, до культурного життя регіону можна віднести і мистецькі аукціони, розкопки на Тягині та Кам’янській Січі, створення коміксів за малюнками Поліни Райко та величезну кількість виставок, що відбулися в обласному центрі. Суспільне розповідає про основні з них.

Херсонщина фестивальна

Фестивалі, які 2021 року відбулись на Херсонщині, були дуже різноманітними. Це і байкерська "Тачанка", і театральна "Мельпомена Таврії", Гогольфест та Коктебельфест, дитячі "Чорноморські ігри" та культурно-просвітницький фестиваль "З країни в Україну". Щонайменше два гастрофестивалі відбулися в Херсонській області – фестиваль смаженого бичка та фестиваль борщу. Причому останній, хочуть зробити постійним.

Фото: Суспільне Херсон Гогольфест у Олешківській пустелі

Мистецький аукціон

Культурний центр "Україна – Литва" спільно з Центром культурного розвитку "Тотем" організували пленер: зібрали херсонських художників і повезли їх до вежі Вітовта. Роботи, які створили митці, виставили на продаж. Виручені гроші пішли на підтримку експедиції, яка досліджує городище Тягинь. На пленері були створені 34 роботи. Їх купували не тільки в Україні, а й у Литві.

Фото: Суспільне Херсон Мистецький аукціон

Міжнародна археологічна експедиція

2021 року на Херсонщині відбулась шоста міжнародна археологічна експедиція. Інститут археології Національної академії наук України з 2016 року проводить розкопки пам'ятки національного значення - фортеці Тягинь. Цього разу членам експедиції вдалося зробити кілька відкриттів та знайти історичні артефакти. Цьогоріч у розкопках брали участь не лише волонтери з Херсонщини, а і з Мелітополя, Запоріжжя, Києва, Івано-Франківська.

Фото: Суспільне Херсон Археологічна експедиція

Консулівське городище і його артефакти

На території Національного природного парку "Кам`янська Січ" поблизу села Республіканець відбулися археологічні розкопки Консулівського городища. Вони проходили у рамках державної програми "Степове Подніпров`я: від античності до козацьких часів". Консулівське городище відносять до пізньоскіфського періоду – І століття до н.е – ІІ ст. н.е. Зібрані артефакти зберігаються у Національному заповіднику "Хортиця". Наукові дослідження тут почалися 2015-го року. Знаходили керамічні предмети, амфори, прикраси.

Фото: Суспільне Херсон Артефакти, які передали до херсонського музею

Поліна Райко: комікси та коти

Поліну Райко на Херсонщині знають як самобутню художницю. Її твори експерти називають наївним мистецтвом. 2021 року художники України за мотивами її творів створили комікси "Цюріх-2021". Їх презентували у херсонському арт-просторі "Фрідом". Тут представлені роботи художників з Херсона, Миколаєва, Одеси, Запоріжжя, Бердянська.

А до будинку Поліни Райко повернувся килим з котами, який так надихав її на творчість. Його знайшли на Сумщині волонтери - художники, викупили власним коштом та доставили до Олешок.

Фото: Суспільне Херсон Коти Поліни Райко

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