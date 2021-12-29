На Херсонщині 2021 року встановили кілька рекордів України. Всі вони різні: підкорення Олешківської пустелі на повітряних кулях, найдовша монолітна плита на мостопереході, найбільша кількість розданих хачапурі у Херсоні та перша в країні ділянка з вирощування люфи у селі Каїри. Були і рекорди, які хотіли встановити та з певних причин не вийшло.

На повітряних кулях над Олешківською пустелею

В Україні здійснили перший переліт над Олешківськими пісками найбільшою кількістю аеростатів з 3-х міст України. Це досягнення увійшло до Книги рекордів України.

Підготовка до встановлення рекорду тривала 5 місяців. У змаганнях взяли участь 4 екіпажі, у кожному - по 5 людей. Стартували 23 жовтня о 8.00, політ тривав 2 години. Висота польоту сягала 1 000 метрів. Переліт ініціювала та організувала Оксана Семехіна (Dnipro Open Sky) та присвятили його 30-річчю Незалежності України. Олешківські піски — найбільша пустеля у Європі, яка займає площу близько 1 600 квадратних кілометрів.

Фото: Суспільне Херсон Рекорд України - переліт через Олешківську пустелю

Найдовша в Україні монолитна плита

24 серпня у Херсоні під час відкриття мостопереходу встановили новий рекорд України у категорії "Будівництво. Розміри". Представники книги рекордів зафіксували виготовлення та встановлення на херсонському шляхопроводі найдовшої в Україні монолітної постнапруженої балкового типу плити у рамках програми "Велике будівництво". Її загальна довжина - 100 метрів. Хоча до книги рекордів міг потрапити і сам мостоперехід як одне із найдовших за часом будівництв, що велись на Херсонщині.

Фото: скріншот з відео Херсонської ОДА Мостоперехід у Херсоні

Масове пригощання хачапурі

Цей рекорд був встановлений під час святкування дня міста у Херсоні. На набережній проспекту Ушакова роздали людям 333 хачапурі за одну годину.

Акцію влаштував один із херсонських ресторанів. Хачапурі робили всю ніч 10 людей. Використали 150 кілограмів сиру, 300 кілограмів тіста. Приготували понад 300 хачапурі.

Фото: Суспільне Херсон Масове пригощання хачапурі

Перша в Україні ділянка з вирощування люфи

На Херсонщині в селі Каїри до Національного реєстру рекордів України внесли першу в країні спеціалізовану ділянку з вирощування люфи. Про це йдеться на сайті Укрінформу. Люфа – це трав’яниста ліана родини гарбузових, зовні схожа на великий кабачок. Коли вона дозріває, її плоди очищують і використовують як натуральні мочалки та губки для миття посуду. Родина Жданових, яка займається вирощуванням цієї рослини, мріє, щоб вона позбулася статусу екзотичної і щоб українці відмовилися від синтетичних губок і мочалок, бо після використання люфа не завдає шкоди довкіллю. За словами кореспондентки видання Ірини Староселець, яка була присутня на встановленні рекорду і врученні господарям ділянки сертифіката, у команді Національного реєстру рекордів вважають, що такі проєкти - це не данина моді, а вже просто необхідність. А такі рекорди – нагадування про розумне споживання і важливість збереження світу довкола нас.

Рекорд, який не відбувся

До Дня прапора, 23 серпня, у Херсоні хотіли встановити найвищий флагшток в регіоні. Місцем обрали набережну парку Слави біля обласної бібліотеки ім. Олеся Гончара. Загалом таких флагштоків в Україні мало з’явитись щонайменше 17. Це була ініціатива Президента України Володимира Зеленського до 30-ої річниці Незалежності країни. Ім’я забудовника, який виконував ці роботи у Херсоні, тримали у секреті до відкриття прапору, так само як висоту флагштоку і розмір полотна.

Але 20 серпня під час встановлення флагштока обірвалася стропа і він упав з висоти. За словами заступника голови облдержадміністрації, висота споруди становила 70 метрів, її виготовила сертифікована компанія. Поліція взялася розслідувати справу. Були названі три ймовірні причини падіння флагштока: порушення техніки безпеки, неякісна стропа чи диверсія.

Фото: Суспільне Херсон Падіння флагштоку у Херсоні

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