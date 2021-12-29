Події, які сколихнули Херсонщину 2021 року

Серед подій 2021 року є такі, які сколихнули регіон: затримання за підозрою у державній зраді, передвиборна рокіровка Лагута- Козир, загибель червонокнижних птахів у заповіднику, падіння найвищого у Херсоні флагштока та насильницька смерть дівчинки. Суспільне зібрало основні події, щоб нагадати, що викликало найбільший резонанс минулого року у Херсонській області.

Довибори на Херсонщині: Лагута в обмін на Козиря

У жовтні на Херсонщині відбулися довибори до Верховної Ради. Жителі 184 виборчого округу обирали народного депутата замість Ігоря Колихаєва, який став Херсонським міським головою. Кандидатів на посаду було 19. Четверо зійшли з дистанції раніше, тому на кінець передвиборної гонки їх залишилось 15. Серед тих, хто на окрузі поводився активно, за даними ОПОРИ, були Геннадій Лагута та Сергій Козир. Причому перевагу у перегонах впевнено утримував Лагута. Та за три дні до виборів він заявив, що не братиме у них участь. Його призначили головою облдержадміністрації. Сергій Козир, який до цього очолював область, став лідером проміжних виборів у 184-му виборчому окрузі на Херсонщині. Такий обмін викликав резонанс у регіоні. А оскільки зі списків кандидатів та з бюлетенів Лагуту вже не можна було видалити, він навіть посів четверте місце на виборах.

Фото: Генадій Лагута/Facebook, Сергій Козир/Facebook

Суд, який триває другий рік

Протягом року Суспільне стежило за справою Тетяни Кузьміч, яку у серпні 2020 затримали за підозрою у державній зраді. Жінка очолювала громадську організацію "Руська національна громада "Русичъ" і викладала у Херсонській академії неперервної освіти, звідки звільнилась за згодою сторін. 5 жовтня того ж року Тетяна Кузьміч вийшла із СІЗО під заставу у 530 тисяч гривень. Протягом 2021 року відбулося кілька судових засідань. На кінець року справу почали розглядати по суті. Останнє засідання відбулось 28 грудня. Їй залишили запобіжний захід – особисте зобов’язання і носіння електронного браслета.

Фото: Суспільне Херсон Судове засідання про справі у підозрі у державній зраді Тетяни Кузьміч

Смерть дівчинки, за долю якої переживали всім регіоном

Маша Борисова, семирічна жителька села Щасливе на Херсонщині, зникла 7 березня. У її пошуках були задіяні поліцейські, нацгвардійці, кінологи, місцеві жителі та волонтери з різних регіонів України. Пошукові групи відпрацьовували вулиці селища, обходили двори, перевіряли закинуті будівлі та прибудови. Рятувальники обстежили Північно-Кримський канал. Тіло вбитої дитини, загорнуте у поліетиленовий мішок, знайшов місцевий житель 11 березня біля однієї з господарських будівель. У поліції вважають, що тіло дитини підкинули у ніч з 10 на 11 березня. Причиною смерті судмедексперти назвали асфіксію – Марію зґвалтували та задушили руками. Прощалися із дівчинкою 13 березня.

Наступного дня поліція затримала 62-річного жителя села Щасливе, тоді ж йому оголосили підозру у зґвалтуванні та вбивстві дитини. 23 квітня підозрюваний повісився у камері ізолятора тимчасового тримання.

Фото: Суспільне Херсон Марія Борисова

Гибель червонокнижних птахів у заповіднику

2021-рік став катастрофічним для заповідника «Асканія-Нова». Тут протягом пів року загинули більше тисячі птахів, майже повністю знищена остання зграя червонокнижних сірих журавлів. Експертиза встановила, що причиною смерті птахів стало неналежне використання отрутохімікатів на полях фермерами. Замість того, щоб засипати бродіфакум у мишачі нірки, вони розсипали його по полях. За даними прокуратури, порушено 27 кримінальних проваджень. Збитки оцінюють у понад 3 мільйони гривень.

Окрім червонокнижних сірих журавлів від отрути, розкиданої на полях проти гризунів, постраждали й інші види птахів та тварин, серед них огарі, білолобі гуси, орлани, яструби, зайці, лисиці. За словами колишнього директора заповідника Віктора Гавриленка, майже повністю знищені ласки, які полюють на гризунів. На відновлення їх популяції потрібно 3-5 років. У місцях концентрації озимих полів з’явилися мертві зони, де повністю знищена фауна, одна з них у Каховському районі між селами Слиненка, Сокирки та Подівка займає 10 квадратних кілометрів.

Фото: Суспільне Херсон Загибель червонокнижних птахів

Падіння найвищого флагштоку у Херсоні

До Дня прапора, 23 серпня, у Херсоні мали встановити найвищий в області флагшток. Майданчик облаштували на набережній Парку Слави біля обласної бібліотеки імені Гончара. Роботи розпочали у травні. Загалом таких флагштоків в Україні мало з’явитись щонайменше 17. Це була ініціатива Президента України Володимира Зеленського до 30-ої річниці Незалежності країни.

За день до свята 70-метровий флагшток упав під час встановлення. Ніхто тоді не травмувався. Сама конструкція пошкодилась і встановити її вже не можна. На виготовлення нового треба було близько двох місяців. Загальна вага конструкції - 30 тонн, стропа була розрахована на 60. Офіс компанії, яка виготовляла флагшток, у Києві, фірма, що встановлювала, з Одеси. Вартість проєкту - близько 10 мільйонів гривень, розказали в облдержадміністрації. Там наполягали, що конструкція була не за бюджетні гроші. Від планів її встановити в адміністрації не відмовились. Наступна спроба буде у першому кварталі цього року.

Фото: Суспільне Херсон Падіння найвищого флагштоку у Херсоні

Будинки, затоплені нечистотами

Шість приватних обійсть на вулиці Штурвальній у Херсоні були затоплені нечистотами через аварію на колекторі, яка сталась 27 листопада. Перекачку та скидання стоків до іншого колектору організували того ж дня, а зранку 28 листопада почали очищувати будинки від стоків. Цей колектор - 1969 року, говорить директор водоканалу Віктор Скобліков, аварії і справді тут стаються часто. Лише за останні два роки - 19 разів. Наразі орієнтовна вартість реконструкції колектору, довжиною більше 6 кілометрів, - 130 мільйонів гривень. Ще 1,5 млн коштуватиме проєктна документація. Жителям будинків облаштували кімнати у гуртожитку, але ніхто туди не заселився.

Фото: ДСНС України в Херсонській області/Facebook Аварія на колекторі по вулиці Штурвальній у Херсоні

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber