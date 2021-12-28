Лідером серед вакцин проти COVID, які найчастіше обирають жителі Рівненщини, лишається Pfizer. Найбільший відсоток щеплених у віковій категорії 20-39 років, їх майже 26%. Найменше – серед дітей віком 12-15 років. Із вакцинованих жителів Рівненщини майже 58% складають жінки.

Лідером за кількістю вакцинованих лишаються Рівне та Рівненський район, а от аутсайдерами – північні райони. Така інформація вказана на сайті Ради національної безпеки та оборони України станом на кінець грудня. Суспільне пригадує, чим запам'ятався та як тривав процес вакцинації упродовж року.

Лютий

Вакцинація від коронавірусу на Рівненщині стартувала 25 лютого. Першою із вакцин проти COVID до області надійшла Oxford/AstraZeneca (Covishield). Область отримала її в обсязі 17 100 доз у ніч проти 25-го лютого. Закупили AstraZeneca за державний кошт.

Першою вакцинованою на Рівненщині стала медсестра кардіологічного відділення центральної міської лікарні Рівного Тетяна Васечко. Саме цей медзаклад став першим опорним у боротьбі із коронавірусом в області.

Фото: Рівненська ОДА Першою вакцинованою на Рівненщині стала медсестра Центральної міської лікарні Тетяна Васечко

За перший день вакцинації, 25 лютого, згідно із даними на сайті РНБО, щепити встигли 20 медиків Рівненщини.

Березень

З 3-го березня почали працювати п'ять мобільних бригад з вакцинації від коронавірусу. А до кінця місяця по області вакцинуватися стало можна у 24 стаціонарних пунктах. Вони почали працювати у центрах первинної медико-санітарної допомоги в обласному центрі та в усіх 16-ти колишніх районах області.

У березні почали формувати реєстр охочих вакцинуватись проти коронавірусу на випадок залишку вакцини. Ними, зокрема, могли скористатися так звані "лідери думок".

Квітень

У Рівненську область доставили першу партію вакцини Pfizer в обсязі 1170 доз. Нею почали щеплювати підопічних і персонал будинків для літніх людей, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Також у квітні в області з’явилася перша партія китайської вакцини CoronaVac. Йшлося про 1600 доз.

Травень

На Рівненщині стартувало повторне щеплення вакциною AstraZeneca. Робили його тим, кому першу дозу вкололи наприкінці лютого.

Червень

Заступник міського голови Рівного Юрій Поліщук на своїй сторінці у Facebook опублікував допис, в якому вимагав у освітян, лікарів та соціальних працівників вакцинуватися від коронавірусу. Тоді ці професії не були в переліку обов'язкових для щеплення, тож мережі на таку заяву посадовця відреагували неоднозначно. На нього також заявили у поліцію.

У Рівному із початку червня запрацював Центр вакцинації від COVID-19 в діагностичному центрі.

Липень

Вакцинувати в облмуздрамтеатрі почали з кінця липня. Через те, що почали вакцинувати Pfizer, біля центрів та пунктів вакцинації подекуди утворювались черги.

Серпень

На початку серпня гравців, тренерський штаб та персонал рівненського футбольного клубу "Верес" почали вакцинувати від коронавірусу.

Перший мобільний пункт вакцинації проти коронавірусу 12 серпня у мікрорайоні Північний запрацював біля супермаркету "Арсен". Там людей вакцинували на свіжому повітрі упродовж трьох днів.

Також у серпні відкрили третій центр масової вакцинації від коронавірусу у приміщенні Рівненської районної ради на вулиці Соборній.

На початку серпня на Рівненщині виявили перші випадки нового штаму коронавірусу "Дельта".

Вересень

Центр масової вакцинації від COVID-19 з кінця вересня запрацював на базі торгово-розважального центру "Злата Плаза".

Жовтень

Нові пункти вакцинації відкрили на залізничному вокзалі та у головному управлінні Нацполіції області.

Наприкінці жовтня у центрах та на тимчасових пунктах вакцинації від COVID через введення "червоної" зони карантину в Рівному виникли черги.

Фото: Суспільне Рівне В черзі на Театральній площі у вівторок, 26 жовтня, на момент візиту Суспільного чекали на вакцинацію від Covid-19 пів сотні осіб, ще двадцять були в середині театру

Із 14 по 17 жовтня в Рівному соціологічна група "Вибір" проводила опитування щодо вакцинації. 44% рівнян, які взяли участь у соцопитуванні, вакцинувались проти коронавірусу або планували це зробити. Водночас 47% опитаних відповіли, що не планували робити щеплення.

На Рівненщині норму у 100% вакцинованих працівників виконали понад пів сотні шкіл. Станом на жовтень, найкращу статистику вакцинації персоналу продемонстрували у Демидівській, Козинській та Крупецькій громадах Дубенського району.

Фото: Суспільне Рівне

Наприкінці жовтня керівник управління охорони здоров'я Віктор Іськів повідомив про те, що у Рівному закінчується вакцина Pfizer для першого щеплення.

Поліцейські склали протокол про порушення правил карантину на власницю кафе, у якому жителів смт Гоща вакцинували проти СOVID-19. Суспільному підприємиця пояснила, що сам заклад не працював, а медикам відкрили лише хол. У поліції повідомили, що на момент їхнього візиту кафе працювало у звичному режимі.

Поріг щеплення від COVID-19 у 80% працівників шкіл не досягли лише в одному регіоні, і це – Рівненська область, – написав 25 жовтня у своєму Telegram-каналі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Тисячу добровольців з Рівненщини планували залучити до клінічного випробування нової вакцини китайського виробника від коронавірусу. Охочим пообіцяли грошову винагороду.

На Рівненщині у відділеннях Укрпошти з 7 жовтня почали роботу нові пункти вакцинації проти коронавірусу. Там щеплювали людей віком від 65 років.

Листопад

10,5 тисяч жителів Рівненщини пропустили термін для введення другої дози вакцини проти COVID. Відтак, у Рівному на базі медколеджу з 17 листопада запрацював колцентр, оператори якого обдзвонюють людей, які не з'явилися на друге щеплення.

На Рівненщині станом на 18 листопада відсторонили майже 1200 невакцинованих працівників освіти. Найгірша ситуація з вакцинацією освітян, станом на листопад, була на півночі області.

У Рівному 12 листопада пункт щеплення проти COVID-19 відкрили у міській дитячій лікарні на Чорновола.

Грудень

У Рівному пункт вакцинації проти коронавірусу відкрили у недільній школі церкви Святого Миколая УГКЦ. Це перша культова споруда, де відбувається імунізація населення. Влада веде перемовини і з іншими конфесіями.

За даними РНБО, кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині станом на 31 грудня становила 370 531 лю9% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 368 449 людина, це 32,21%.

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