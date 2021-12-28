Чим загрожує дефіцит вітаміну D — пояснює доктор медичних наук

До чого може призвести нестача вітаміну D та де його шукати взимку запоріжцям, розповів в етері програми "Між нами" доктор медичних наук, професор Дмитро Рекалов.

За словами фахівця, вітамін D відіграє важливу роль у формуванні та функціонуванні кожної системи людського організму. Лікар зазначає, що людина може отримати вітамін D трьома шляхами: перший – сонячне світло, другий – їжа, третій – D у фармацевтичних поєднаннях:

"Якщо жоден з цих механізмів не працює, вітаміну D буде мало. Якщо пацієнт приймає вітамін D у якихось фармацевтичних домішках, то це є безумовно необхідним для існування в теперішньому часі".

Фото: УНІАН

Велику кількість вітаміну D, за словами експерта, містить червона риба, курячі яйця, а саме жовток, коров'яче та соєве молоко тощо.

Фото: УНІАН

Для того, аби вчасно виявити брак життєвонеобхідного вітаміну, фахівець каже, що всі повинні хоча б один раз на рік перевірятись:

"Нормальні референтні значення вітаміну D це 30,0-50,0 нг/мл. Якщо ці показники в нормі, то прийом вітаміну D не буде необхідним. Якщо ми з вами бачимо, що ці значення знижені, то треба заповнювати цей пробіл. Прийом вітаміну D є бажаним у зимовий та осінній періоди, через брак сонячного світла", — зауважує Дмитро Рекалов.

За словами експерта, нестача вітаміну D часто спостерігається у жінок, старших 45 років:

"У постменопаузальний період ми дуже радимо жінкам проводити денсиметрію, це обстеження на наявність чи відсутність остеопорозу. У виникненні та прогресуванні остеопорозу саме дефіцит вітаміну D відіграє провідну роль", — наголошує лікар.

Також експерт зазначив, що профілактичний прийом вітаміну D, визначений особисто, не може нашкодити людині: "Організм у нас має великі компресорні механізми, він зможе виводити надлишок вітаміну D дуже швидко та безболісно для організму".

Попри це фахівець розповів, що в окремих випадках людським організмом може не засвоюватися вітамін D. Наприклад, у випадку, якщо у пацієнта підтверджене ураження шлунково-кишкового тракту, а саме порушення всмоктування вітаміну D: "Саме тому є різні форми вітаміну D: олієвмісні, у вигляді жуйки, таблеток".

За словами лікаря, вітамін D використовується у лікуванні пацієнтів з COVID-19 симптомним або безсимптомним для зміцнення імунітету: "Це та сполука, яку ми намагаємось додати нашим пацієнтам для того, щоб стимулювати імунну відповідь, стимулювати силу організму та бути здоровими, саме для цього він застосовується".

Щодо того, коли саме краще приймати вітамін, лікар каже, що немає чітких правил, є лише рекомендації, що вітамін треба приймати в один і той самий час. Не варто також застосовувати його у ранішній час, щоб організм самостійно виробляв вітамін D.

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