Гнізда для лелек, врятований лісником лис Микита, промова голови Рівненської облради, Божа Матір з ялини, китаянка, яка вивчила українську, тисячолітній меч та ягідники з прикордонних областей. Суспільне Рівне нагадує відео, які у 2021-му в Facebook набрали найбільше переглядів.

Гнізда лелек

Відео про "безпечні гнізда" для лелек, які роблять птахам енергетики, набрало 2,9 млн переглядів.

Такі гнізда працівники Рівнеобленерго роблять не лише турбуючись про птахів, а й для того, щоб звичайні гнізда не падали та не пошкоджували електролінії.

Текстовий матеріал – ТУТ.

Домашній лис Микита

Історія про те, як на Рівненщині у місті Сарни люди виходили та прихистили лисеня. Маму лисеняти застрелив в лісі браконьєр. Малюка знайшов лісник. Спершу тиждень годував його з піпетки, потім віддав на виховання своєму знайомому.

Коли уже здорового лиса прийшов час відпустити – він не захотів вертатися до лісу та залишився жити в людей.

Текстовий матеріал – ТУТ. У Facebook це відео набрало 2,8 млн переглядів.

Кондрачук про Бандеру і Шухевича

На відео – промова голови Рівненської облради Сергія Кондрачука. У ній він згадав Хмельницького, Мазепу, Виговського, Полуботка, Волошина, Сталіна, Леніна і навіть Павліка Морозова.

Сергій Кондрачук пояснював колегам у залі, чому варто проголосувати за звернення, у якому просять президента Зеленського повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу. Це звання присвоїв Ющенко, а Янукович забрав.

Зрештою, після цієї промови у залі звернення прийняли одноголосно.

Текстовий матеріал – ТУТ. У Facebook це відео набрало 2,1 млн переглядів.

Божа Матір з ялини

Історія про те, як різьбяр Микола Бондарчук перед Великоднем зробив із суцільного дерева триметрову скульптуру Богородиці та Ісуса біля Свято-Троїцької церкви ПЦУ в Рівному.

Ідея зробити скульптуру до Великодня біля Свято-Троїцької церкви виникла у місцевих священників. Ялина, що знаходилася біля храму, була в аварійному стані, і аби не зрізати її під корінь, вирішили зробити з дерева скульптуру.

За ялину майстер брався вперше, скульптуру зробив за п'ять днів.

Текстовий матеріал – ТУТ. У Facebook це відео набрало 1,8 млн переглядів.

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Змінила Китай на Україну: Чжоу Хоу

Чжоу Хоу народилася і вчителювала в Китаї. Українську мову вона почала вчити ще під час проживання в Пекіні. У Рівному жінка навчає українців різного віку китайській мові.

Чжоу Хоу вийшла заміж за рівнянина та самотужки взялася вивчати українську. Суспільному вона розповіла свою історію.

Текстовий матеріал – ТУТ. У Facebook це відео набрало 1,3 млн переглядів.

Тисячолітній меч

Ця історія – про тисячолітній меч, який презентували у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Його віднайшли у літописному Дорогобужі 30 років тому на глибині 2,5 метри. Подібних знахідок в області досі археологам не траплялося.

Меч виготовлений із заліза із вкрапленнями бронзи, латуні та срібла. Чотири роки меч 11-го століття перебував у Національному реставраційному центрі, де з ним працював художник-реставратор Віктор Голуб.

Текстовий матеріал – ТУТ. У Facebook це відео набрало 1,2 млн переглядів.

У Білорусь по ягоди

Липневий матеріал про життя рівненського прикордоння, мешканців якого почали пропускати через українсько-білоруський кордон за спрощеною процедурою. Такий дозвіл жителі мали з 1 липня по 15 серпня. У цей період селяни можуть займатися збором дикоросів на території сусідньої держави, а потім в Україні продати їх заготівельникам і заробити на цьому. Для місцевих збір ягід – чи не єдина можливість заробити на прожиття.

Текстовий матеріал – ТУТ. У Facebook це відео набрало 959 тисяч переглядів.

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