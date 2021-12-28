Як краще їсти та пити. Поради миколаївцям від дієтолога та нарколога

Щоб уникнути збільшення жирових клітин організму, під час свят варто бути активними, аби швидко позбутися калорій. Про культуру споживання їжі та напоїв під час свят кореспондентам Суспільного розповіли нарколог та дієтологиня.

За словами лікаря-нарколога Олександра Авербуха, є дві категорії людей: перші мають медичну проблему під назвою "алкоголізм". Це люди, які "йдуть у запій": споживають невелику кількість алкоголю і не можуть зупинитися.

"Це генетична проблема, вона передається генетично і має назву "алкогольна залежність". Таким людям краще взагалі не пити", — розповів Олександр Авербух.

Друга група людей — це ті, які не мають генетичної схильності до алкоголізму, а п’ють, щоб підняти собі настрій.

"У людини є два гормони щастя — дофамін та серотонін. При вживанні певної кількості алкоголю людьми, які не мають алкогольної залежності, виділяються два гормони", — розповів Олександр Авербух.

Для того, щоб не отруїтись, треба споживати не більше 20 грамів чистого алкоголю на годину. Це приблизно 50 грамів горілки або 100-120 грамів вина.

"Якщо споживати таку кількість, то наші ферменти, що розщеплюють алкоголь, встигають його розщепити до вуглекислого газу та води, а також - дофаміну та серотоніну і вийти з організму, не отруюючи його. Якщо ми п’ємо більше, в організмі накопичується елемент ацетальдегід — це така сполука, що не встигає розщеплюватись ферментами, і, при певному його накопиченні, виникає отруєння організму. Наступного дня — головний біль, слабкість, блювання", — розповів Олександр Авербух.

За словами Олександра Авербуха, зазвичай бажання випити виникає на фоні низького рівня цукру у крові. Є така особливість організму людини: якщо добре поїсти, то бажання випити різко зменшується.

"Якщо говорити про сп'яніння, то все залежить від швидкості всмоктування алкоголю: чим швидше він всмоктується, тим швидше приходить сп'яніння. Наприклад: якщо ми спершу добре поїли, то всмоктування менше, сп'яніння прийде пізніше. Якщо ми будемо пити так, що посилимо всмоктування, наприклад, через трубочку, або набирати до рота і одразу не ковтати, то алкоголь починає всмоктуватись під язиком, де багато рецепторів. Так алкоголь швидше потрапляє до голови", — розказав Олександр Авербух.

Щоб мінімізувати шкідливі наслідки для здоров'я від пізнього застілля у новорічну ніч, за словами дієтологині Ірини Каїрової, напередодні не голодуйте. Протягом дня важливо дотримуватись режиму, не зменшувати калорійність раціону. Таким чином можна позбавитись зайвого апетиту.

"Приготуйте одну основну страву, подумайте, що саме ви давно хотіли спробувати, але з тієї чи іншої причини відмовляли собі в делікатесі, додайте овочі (це корисна клітковина, яка м'яко проскрабує ваш кишківник і позбавляє проблем з дефекацією після свят)", — розказала Ірина Каїрова.

За словами дієтологині, під час застілля варто використовувати "правило тарілки", а саме: на початку застілля треба поділити тарілку на дві частини: одну частину наповнити овочами та фруктами, другу розділити ще навпіл і одну частину наповнити білковими продуктами (риба, м'ясо), а іншу жирами (ікра, сир, горіхи, оливки).

"Заповнивши собі тарілку на початку застілля, їжте це протягом усього свята, більше не додаючи нічого. Коли ваш мозок бачить порожню тарілку, він думає, що ви не їли і голодні, ви неусвідомлено їсте все більше і більше", – розказала Ірина Каїрова.

За словами дієтологині, будь-який алкогольний напій для нашого організму — це етиловий спирт. Щоб переробити його і вивести, організм спрямовує на це всі внутрішні ресурси, тому не рекомендується разом з алкоголем вживати жирне, смажене, солодке та гостре. Усі калорії, які будуть вживані разом із алкоголем, підуть у запас.

"Ви ж помічали: якщо під час застіль, коли ви не переїдали, багато танцювали, рухалися, то, незважаючи на алкоголь, ви не набирали багато зайвої ваги, а іноді отримували великий мінус", — розповіла Ірина Каїрова.

Лікарі радять знати міру у всьому і пам'ятати, що Новий рік триває один день.

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