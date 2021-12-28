Креативна рекордсменка: рівненська майстриня Олена Медведєва

Яскравий і плідний. Таким запам'ятає 2021-й рік рівненська авторка артбуків Олена Медведєва. За рік вона презентувала свій перший вишиваний тираж, вдруге встановила національний рекорд, долучилася до благодійного онлайн-аукціону й у співпраці зі школярами презентувала друковані книги й мальовані та пластилінові онлайн-проєкти.

А ще – вона отримала відзнаку "Гордість міста", а її Євангеліє від Матвія визнали найбільшою вишитою вручну книгою у світі. Суспільне продовжує серію інтерв'ю із рівнянами, які заявили про себе. Засновниця видавництва "Креативна книга" і голова громадської організації "Центр креативу", письменниця і журналістка пригадала найважливіше і найяскравіше з 2021-го.

"Карантин навчив мене міксувати"

Фото: Олена Медведєва

У своєму Facebook Олена Медведєва написала, що 2021 рік був яскравим і тому вдячна йому за всі можливості. Використати їх у карантинних обмеженнях вдалося завдяки тому, що рівненська майстриня навчилася міксувати свою діяльність.

"Якщо немає можливості зустрітися з людьми – я працюю руками, вишиваю. У 2021-му було вишито достатньо і мініатюр, і книг звичайного формату, А5 маю на увазі. Люди замовляли в подарунок і мої книги мандрують світом. А взагалі 2021 рік був щедрим на події, подорожі, власні й спільні з дітками проєкти, нагороду "Гордість міста" отримала від рівнян за заслуги перед містом, ювілей з дня народження Лесі Українки відзначала в Новограді-Волинському, їздила туди презентувати свій фоліант. Не можу сказати, що легко все давалося, але загалом я задоволена. Рік був плідним і яскравим, є за що йому подякувати", – зазначила Олена Медведєва.

"Марія" – перший вишитий тираж

Улас Самчук, написавши "Марію", дуже хотів, щоб її видали англійською мовою. У 2021 році його мрію, – щоправда, не друковану, а вишиту, – втілила рівненська майстриня.

Фото: Віктор Мазаний

Олена Медведєва вишила три примірники українською й англійською мовами та презентувала у Рівному до Дня пам'яті жертв Голодоморів, адже твір Уласа Самчука – саме про геноцид 1932-33 років.

"Це мій перший вишитий тираж, бо раніше книги вишивалися в одному екземплярі. А "Марій" було вишито одразу три й вони однотипні. Англомовна версія відправиться дипломатичною поштою до Канади в Торонто, саме там похований Улас Самчук", – розповіла Олена Медведєва.

Сюжет Суспільного з презентації вишиваної "Марії".

Другий нацрекорд і найбільша вишита вручну книга у світі

У 2021 році техніка Олени Медведєвої отримала офіційну назву – "ниткографіка" – і вдруге встановила національний рекорд за найбільшою кількістю вишитих вручну літер та знаків.

Фото: Суспільне Рівне

Його зареєстрували 11 червня у Рівному в Літературному музеї Уласа Самчука.

Фото: Олена Медведєва Фото з книги "Національний реєстр рекордів України"

Йдеться про 24 книги, в яких представники Національного реєстру рекордів нарахували понад пів мільйона літер і знаків, вишитих однією голкою.

"Нещодавно я отримала книгу від Національного реєстру рекордів України, де є також розділ зі світовими рекордами і там є Євангеліє від Матвія", – розповіла Олена Медведєва.

Колаж Суспільне Рівне \ Фото: Олена Медведєва Книгу "Національний Реєстр Рекордів України – 2022" презентували у Києві 1 грудня 2021 року.

Рукотворне Євангеліє від Матвія Олени Медведєвої визнане світовим досягненням, як найбільша вишивана книга у світі, пояснила Суспільному керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Фото: Суспільне Рівне

Нагадаємо, що вишиване Євангеліє увійшло до Книги рекордів України у 2019 році. Книга-рекордсменка важить 9 кілограмів 400 грамів і товщиною 12 сантиметрів, в ній 60 сторінок та 88 700 вишитих літер і розділових знаків.

"Лісова пісня" з аукціону

Вишита мініатюра Олени Медведєвої 11 грудня 2021 року була лотом на міжнародному благодійному онлайн-аукціоні “Свято без тата” у Варшаві.

"Я подарувала свою книгу-мініатюру Лесі України "Лісова пісня", продалася за 900 злотих. І ці кошти були передані діткам, чиї батьки загинули в АТО або отримали поранення", – зазначила Олена Медведєва.

Фото: Facebook Олени Медведєвої Фото: Facebook Święta bez taty / Свята без тата

Казка-мультик і пластилінова анімація

Казка-мультик "Яскрава тінь" і пластилінова анімація "Ковдрочка для яблуньки" –онлайн-проєкти-2021 громадської організації "Центр креативу", яку очолює Олена Медведєва.

Фото: Суспільне Рівне Презентація казки-мультика "Яскрава тінь", 17 червня 2021

"Кольорова тінь" створена у співавторстві із Надійкою Коркош, ученицею 8-го класу НВК №12, і Андрієм Медведєвим. Ця казка з рухомими картинками посіла перше місце в міжнародному конкурсі "Україна єднає світ". А "Ковдрочка для яблуньки" – це пластилінова анімація за участю семирічної Настуні Мандзюк з Мирогощі. Дівчинка хвора на спінальну м’язову атрофію. І цю анімацію створили з метою збору коштів для її лікування", – зауважила Олена Медведєва.

Загалом, у доробку громадської організації "Центр креативу" 11 створених анімацій.

Друковані власні й дитячі

"Таємниця з кавуновим присмаком" отримала продовження. У 2021 році Олена Медведєва написала і видала другу книгу своєї філософсько-детективної казки 21 століття.

Фото: Facebook Олени Медведєвої Сімдесят "Таємниць із кавуновим присмаком" Олена Медведєва передала у шкільні бібліотеки

По два примірники авторка передала в бібліотеки усіх рівненських шкіл.

"Також ми почали практикувати з дітками друк їхніх власних книг. З чотирикласницею рівненського "Колегіуму" Нікою Шпак ми презентували книгу "Крок – це маленьке життя", яку вона присвятила своїй першій вчительці Людмилі Снігур. А також видали й презентували "Друге диво" Марійки Колесник, щоб зібрати кошти для її реабілітації. І завдяки цьому вперше Марійка змогла поїхати на море до Одеси й втілити свою мрію – організувати виставку-продаж її картин. Відбулася також онлайн-виставка Марійчиних робіт, а в планах – видати каталог її картин", – розповіла Олена Медведєва.

Книга і пейзаж Марії Колесник \ Фото: Facebook Олена Медведєва Книга і пейзаж Марії Колесник

Завдяки гранту від Українського культурного фонду видали серію інклюзивних книг "Маленький круасан у великому місті".

Репортаж Суспільного з презентації "Маленького круасана у великому місті".

Це сім історій, які написали Олена Медведєва і Валентина Люліч. Книги надрукували шрифтом Брайля з тактильними малюнками та створили сім пластилінових анімаційних фільмів.

"Я отримала сім авторських примірників, один з яких взяла із собою у Францію для внуків і зазначу, що з восьми українських книг, які я привезла, найтоповішою виявився саме "Круасан..." – велика, гарна, з тактильними малюнками й QR-кодами", – зазначила Олена Медведєва.

"Рівненський буквар"-2

У грудні 2021 року Олена Медведєва підготувала до друку друге видання "Рівненського букваря" з доповненнями.

"Він на часі, бо стільки всього новенького у нас з’явилося з п’ять років, які минули після першого видання. Просто треба про це писати й дітки мають про це знати. Тому зовсім скоро будемо гортати сторінки нового "Рівненського букваря". Він буде більший за кількістю сторінок, але такий же яскравий, з дитячими малюнками, фотографіями, описами", – анонсувала Олена Медведєва.

Фото: Суспільне Рівне Перше видання "Рівненського букваря"

Друге видання "Рівненського букваря" уже зверстали і в лютому планують надрукувати сигнальні примірники.

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